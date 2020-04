Coronavirus. La foncière Groupe Sebban annule totalement ses loyers par solidarité vis-à-vis des commerçants

Accueil > Provence > Economie > Coronavirus. La foncière Groupe Sebban annule totalement ses loyers par (...)

Aix-en-Provence (Photo illustration Robert Poulain)

Dans la continuité des appels du ministre de l’Économie et des fédérations de commerçants, le Groupe Sebban entend ainsi jouer son rôle dans l’effort national de solidarité et agir pour aider les commerçants à traverser cette crise inédite. « Les commerçants font vivre nos centres-villes, leur activité est notre raison d’être. Nous ne devons pas les laisser tomber. Il est pour moi évident que toutes les foncières qui le peuvent doivent aider leurs locataires fragilisés. Il ne s’agit pas simplement différer les loyers : ce serait ignorer que les prochains mois seront les plus difficiles », a déclaré Michaël Sebban, fondateur et directeur général du Groupe. Cet effort est rendu possible par le soutien de l’État et des partenaires bancaires. Des institutions qui ne doivent pas en rester là : « Si nous voulons relancer l’économie, nous devrons continuer d’avoir le soutien des banques pour accompagner nos nouveaux projets dans des conditions raisonnables, réalistes », indique Michaël Sebban. Le Groupe insiste également pour que les enseignes nationales aient une attitude respectueuse et soient attentives au cas de certains bailleurs qui peuvent être fragiles.

La rédaction