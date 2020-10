Sophia-Antipolis : Hublo née de la fusion de Whoog et medGo part à la conquête de l’Europe

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Sophia-Antipolis : Hublo née de la fusion de Whoog et medGo part à la (...)

Hublo permet améliorer le quotidien des professionnels de santé et répondre aux défis RH de l’hôpital de demain (Photo archives Destimed)

Implantée à Sophia-Antipolis et Paris, Hublo est aujourd’hui leader sur le marché français avec plus de 1 500 établissements utilisateurs et plus de 5 000 missions de remplacement lancées en moyenne chaque jour. Hublo a su s’implanter définitivement sur l’hexagone. Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son développement à l’échelle européenne et annonce une première concrétisation en Allemagne. Dans ce pays limitrophe, la situation des personnels soignants se rapproche de celle de la France. Directeurs d’établissements, cadres de santé, syndicats infirmiers, tous déplorent la pénurie criante de soignants dans les hôpitaux. Une étude de la Fondation Hans-Böckler chiffre à 100 000 le nombre de postes infirmiers à temps plein qu’il faudrait créer. La gestion RH se trouve en difficultés, et la crise sanitaire de la Covid-19 ne fait malheureusement qu’aggraver la situation. Pour Hublo et son équipe composée aujourd’hui d’une soixantaine de personnes, c’est le début d’une nouvelle aventure après la fusion réussie en juin 2020. « Hublo n’a que quelques mois mais avec l’expérience respective de Whoog et medGo (5 et 3 ans) nous avons déjà une belle expertise et notre outil a fait ses preuves. Se lancer à l’international était un de nos nouveaux objectifs en fusionnant. Ensemble nous pouvons relever ce pari ! Nous avons voulu commencer par l’Allemagne car la situation des établissements de santé se rapproche beaucoup de la nôtre en France, il était donc logique de leur proposer notre solution », s’enthousiasme Antoine Loron, co-fondateur et CEO d’Hublo.

Dominique GONOD #techsnooper