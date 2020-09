Sophie Camard, maire PM du 1er secteur de Marseille et Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône soulignent l’importance des conseils de sécurité

Accueil > Aix Marseille > Politique > Sophie Camard, maire PM du 1er secteur de Marseille et Emmanuel Barbe, (...)

Le préfet de police vient de présider en présence de Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille le 1 500e conseil de sécurité d’arrondissement, instance partenariale de résolution des problèmes de sécurité du quotidien réunissant élus, police nationale, police municipale et les partenaires de la sécurité (acteurs de la politique de la ville, bailleurs, transporteurs, éducation nationale, représentants des commerçants et des CIQ, etc.). Mesure phare de la police de sécurité du quotidien (PSQ), ces instances, qui maillent tout le département, et réunissent l’ensemble des parties prenantes des communes en matière de sécurité, se réunissent en moyenne deux fois par mois afin d’apporter des réponses concrètes et opérationnelles à des faits d’insécurité subis par la population. Les affaires traitées sont toutes les problématiques du quotidien, qui nuisent à la tranquillité publique ou résidentielle (délinquance générale, nuisances sonores, occupation illicites de la voie publique ou des parties communes, épaves, ventes à la sauvette, etc.). Lancé dans les Bouches-du-Rhône, ce dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire.