Sophie Joissains demande à Bruno Le Maire un report et un prolongement des soldes

Sophie Joissains (Photo Philippe Maillé)

Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône, adresse un courrier à Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, pour demander un report et un prolongement des soldes d’été, « afin de permettre aux acteurs du commerce de reconstituer leur trésorerie et de contribuer à la relance de la consommation ». Et d’écrire : « Alors que les questions sur la période de déconfinement et de réouverture des commerces non alimentaires commencent à émerger, les commerces de vêtements s’inquiètent à juste titre de l’organisation de la prochaine période des soldes d’été. La grande majorité des magasins et enseignes de l’habillement et de la chaussure demandent un report des soldes d’été à partir de la fin du mois de juillet 2020 – et leur prolongement sur une durée de 6 semaines. Les commerçants comptent sur la prise en compte de cette demande pour s’organiser au mieux dans les prochaines semaines et rouvrir dans les meilleures conditions, au service de leurs clients et de la vitalité des cœurs de villes. Après presque deux mois de fermeture, les commerces seront en recherche de trésorerie et de marge, pour limiter les dégâts de la crise sanitaire. Ce report des soldes d’été fin juillet 2020 répond également à une logique sanitaire ; après un confinement strict, on ne pourra probablement pas autoriser un afflux de clients dans des lieux fermés courant juin, avec les risques de contagion que cela engendrerait. Ces mesures permettraient aux enseignes et aux acteurs du commerce d’assurer l’écoulement de leurs stocks, de contribuer à la nécessaire relance de la consommation après une crise qui aura fortement pénalisé le pouvoir d’achat de très nombreux Français, et de reconstituer leur trésorerie, essentielle à la poursuite de l’activité ».