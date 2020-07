Sortir de crise de la Covid-19 : les dix propositions de l’Ordre des experts-comptables de Marseille - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Aix Marseille > Economie > Sortir de crise de la Covid-19 : les dix propositions de l’Ordre des (...)

Lionel Canesi, président du Croec Paca a remis 10 propositions au Président de la république, au ministre délégué aux PME et au président de la Région Sud (Photo archives Destimed/R.P)

Lionel Canesi, le président du Croec Provence-Alpes-Côte d’Azur, explique les raisons de cette initiative : « Nos propositions s’articulent sur trois axes : l’aide à la capitalisation des TPE/PME, les mesures de soutien aux investissements et la relance de la consommation. Nous avons eu l’idée de cette initiative car, au-delà de l’accompagnement quotidien des entreprises pendant la crise de la Covid-19, nous n’avons eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur les difficultés de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement. Dans le même temps, nous avons avancé des propositions pragmatiques pour aider encore plus les entreprises victimes de la crise. Il s’agit maintenant de travailler à la reprise et de dynamiser notre économie locale. Pour cela il est temps que notre pays adopte une fiscalité incitative à la place des mesures punitives ». Il précise : « Nous n’avons pas cherché, avec ces 10 mesures, à inventer l’eau chaude, nous avons repris dans certain cas des dispositifs qui ont montré leur efficacité ». Mais, au-delà des politiques, c’est aussi à l’ensemble de la population qu’il entend s’adresser : « Tout le monde se demande avec inquiétude ce qui va se produire en septembre. Je ne partage pas cet état d’esprit : si nous nous inscrivons dans des logiques de circuit-court, si nous consommons local alors nous sauverons nos emplois ». Pour Lionel Canesi : « La crise a montré la nécessité de renforcer les fonds propres des entreprises pour leur permettre de passer plus facilement les périodes de crises et d’être prêtes pour préparer la reprise. Il faut à la fois orienter l’épargne des Français vers les TPE/PME et inciter les chefs d’entreprises à renforcer leurs fonds propres par une fiscalité incitative ». Pour le président du Croec : « L’investissement est le moteur de la croissance de demain. Il faut en finir avec une fiscalité punitive qui est contre-productive pour s’inscrire résolument dans une logique incitative favorisant l’investissement écologique et la digitalisation des TPE/PME ». Il indique notamment « Nous proposons de mettre en place un suramortissement de 100% sur les investissements digitaux innovants et des investissements éco-responsables (digitalisation des TPE, mise en place de bornes de recharges électriques dans les entreprises etc.). Dans le même temps nous proposons la récupération de la TVA sur les véhicules propres, c’est bon pour l’emploi et c’est bon pour l’environnement ». Concernant l’investissement, il avance : « Aujourd’hui qu’un chef d’entreprise prélève des bénéfices ou les laisse dans l’entreprise l’imposition est la même. Nous sommes favorables à une exonération pour celui qui laisse ses bénéfices pendant plusieurs années dans l’entreprise ». Et, dans tous les cas, rappelle-t-il : « Les entreprises ont subi le mouvement des gilets jaunes, celui des retraites, la crise de la Covid-19, il est temps de les protéger, de les accompagner ». En matière de consommation il note : « Les Français ont énormément d’épargne et cela ne rapporte rien à personne. Il faut permettre aux parents et aux grands-parents de donner 50 000 euros à leurs descendants mais aussi aux oncles et aux tantes d’en donner 25 000, cela va permettre d’investir, de consommer. C’est une mesure qui ne coûte rien et qui peut apporter beaucoup à notre économie. Il faut favoriser le patriotisme économique dans notre pays »

Michel CAIRE