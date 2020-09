Sport sur ordonnance : le Comité Régional Olympique et Sportif Provence-Alpes-Côte d’Azur muscle son jeu

Accueil > Sports > Sport sur ordonnance : le Comité Régional Olympique et Sportif (...)

© Hagay Sobol

Si les bienfaits de l’activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer, le développement du sport sur ordonnance, entré en vigueur en mars 2017, se heurte encore à de nombreux freins malgré le chiffre de 30% de la population concernée. Près de 20 millions de Français souffrent en effet d’une maladie chronique (cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, asthme, etc.) ou d’une affection longue durée (ALD), qui légitimerait la prescription d’une activité physique adaptée (APA). En 2028 en Provence-Alpes-Côte d’Azur près de 2 millions de personnes pourraient être prises en charge pour des maladies chroniques. Malgré l’intérêt médical largement prouvé, l’utilisation de cette thérapeutique non médicamenteuse n’est pas suffisamment enseignée dans les cursus de médecine. Très souvent, les professionnels de santé ne connaissent pas les métiers du sport santé, les programmes d’activité physique adaptée et les qualifications requises. Ils ne connaissent pas non plus les ressources disponibles sur leur territoire. L’un des principaux outils a pourtant été lancé fin 2018 au plan national, conçu par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en partenariat avec les éditions Vidal : Médico-Sport-Santé, un "dictionnaire" qui recense les caractéristiques de chaque discipline, les intérêts potentiels et les impacts sur la santé du pratiquant d’un point de vue physique, physiologique et mental, ainsi que les conditions de pratique dans le cadre du sport-santé. Consultable sur le site du CNOSF et de Vidal, il contient actuellement le protocole sport-santé de 45 fédérations. C’est pourquoi le Cros, après avoir sillonné en 2018 et 2019 avec le Creps (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) les 6 départements de la région à la rencontre des professionnels de santé et des associations sportives pour booster les nombreuses initiatives engagées en faveur de l’accueil des patients, a décidé de promouvoir le dispositif côté patient, justement, pour accélérer sa mise en œuvre : « Il s’agit, pour le patient, de devenir prescripteur et même acteur de sa pathologie, en allant voir son médecin généraliste », encourage Christian Guibert, vice-président du Cros, en charge de la commission Sportsanté. Un argument confirmé par l’Observatoire régional de la Santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine -il existe très peu d’études sur le sujet- qui note, dans son rapport de février 2019, que près d’un quart des médecins prescripteurs ont été sollicités par leurs patients.

Le mouvement sportif prêt à accueillir plus de patients

© Hagay Sobol

De nombreuses initiatives se mettent en place depuis trois ans pour encadrer les personnes désireuses de reprendre une activité physique adaptée ou simplement de s’y mettre, notamment la création de Maisons Sport-santé ; 138 projets ont été labellisés en janvier 2020, dont 11 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, parmi lesquelles 8 sont gérées par le mouvement sportif. Le gouvernement entend en labelliser 500 de plus sur le territoire national en 2022. Quel que soit leur âge ou leur état de santé, les adhérents y trouvent des professionnels formés, en capacité de leur proposer

un accompagnement sur mesure, en individuel ou par petits groupes. Des plateformes

départementales ou régionales ont également été créées, qui recensent toutes les offres permettant de trouver basket à son pied en la matière, telle Paca.sport.sante.fr, mis en ligne par l’ARS (Agence régionale de Santé) en 2019, à destination des patients et des professionnels du sport et de la santé, en coopération avec la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), proposant une cartographie de l’offre sport-santé dans la région (Mon Sport-Santé Paca) qui recense les offres d’activité physique adaptée personnalisée (Apap) à but thérapeutique, et les offres d’activité sport santé bien-être (SSBE), hors prétention thérapeutique. Le Cros Provence-Alpes-Côte d’Azur va ainsi reprendre sa… crosse de pèlerin début octobre pour continuer à organiser des rencontres entre professionnels de santé et acteurs du mouvement sportif. Mais dès le 21 septembre 2020, c’est le grand public, que le Comité régional olympique et sportif veut toucher, en démontrant aux néophytes que le sport n’est pas affaire de sueur et de larmes, mais véritablement source de plaisir et de mieux-être. Du 21 au 26 septembre, donc, une vidéo par jour sera diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook essentiellement) et par mail, mettant en lumière une initiative locale. Danièle, par exemple, en rémission d’un cancer depuis plusieurs années, raconte son expérience avec l’OGC Nice Escrime au sein d’un petit groupe féminin encadré par le maître d’armes Allan Pennacchietti, responsable du pôle sport-santé escrime et cancer du sein. Autres témoignages édifiants avec le clip de la Fédération française d’aviron : Stéphanie Guillaume, médecin généraliste à La Seyne-sur-Mer, Mathieu Gameiros Païs, entraîneur à l’Aviron seynois -l’un des 100 coachs aviron-santé en France-, et Laurence, qui après son opération à la suite d’un cancer du sein, a été orientée vers le club. Elle n’aimait pas le sport, n’en avait jamais fait, et son objectif, au bout de six mois et une fois remise de sa maladie, a été de participer aux championnats de France indoor... L’occasion également pour le Cros Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire connaître sa chaîne YouTube et sa boîte à outils en ligne. En point d’orgue de cette semaine de promotion du sport sur ordonnance, le samedi 26 septembre de 10h à 15h, Mathilde Lamolle, championne du monde junior en pistolet à 25 mètres en 2014 et championne d’Europe junior en 2016, qualifiée pour les Jeux de Tokyo en 2021, et ambassadrice de "Sentez-vous Sport 2020" région Sud, accueillera le public sur le stand de tir des Trois Lucs à Marseille (12e ) pour une démonstration et une initiation (à partir de 8 ans). Pour les moins de 8 ans, un atelier carabine-laser sera proposé. Inscription obligatoire, quel que soit l’atelier. Cette découverte du tir sportif sera suivie, à 14h, au même endroit, et en visio-conférence, par une conférence-débat "Sport-santé et sport sur ordonnance", organisée par le Cros et le Creps Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Cros y sera représenté par Christian Guibert, vice-président, en charge de la commission Sport-santé, le Creps, par son chargé de mission, Franck Chevallier, et l’ARS, par Pascale Licari, médecin expert. Des représentants de mutuelles, d’associations de patients, de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la DRDJSCS sont également attendus. Le débat sera co-animé par Véronique Lopez, conseillère en développement à la ligue de tennis Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Emmanuel Carini, chargé de mission au Creps. Il sera question de clarifier les définitions de sport-santé “bien-être” (préventif) et de sport-santé “sur ordonnance” (thérapeutique non médicamenteuse). Les intervenants vont aussi réaffirmer et prouver que le sport-santé fait partie du savoir-faire du mouvement sportif. Cette rencontre sera également l’occasion de mettre en lumière le partenariat entre mondes médical et sportif. Enfin, les spectateurs seront invités à poser des questions en direct, par le biais d’une application mobile. Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

Cros Région Sud -Parc Club de l’Arbois - RD 543 - 13480 Cabriès -Tél. : 04 42 10 22 00 - Plus d’info : provencealpes.franceolympique.com