Sports boulistes : Le concours Jeu Provençal se tiendra à Marseille du 25 au 29 août

Le concours jeu provençal aura bien lieu (Photo archive Philippe Maillé)

Longtemps incertain, le concours Jeu Provençal se déroulera du 25 au 29 août 2020 à Marseille. Le Comité Directeur de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal a donné son accord pour l’organisation de cette épreuve, traditionnel rendez-vous des longuistes. Le concours se déroulera "sous réserve du respect des règles sanitaires et des autorisations municipales et préfectorales." L’annulation du Régional et du National de la Boule Provençale de Saint-Maximin a permis la tenue du Provençal. Les amateurs de sports boulistes ont trois rendez-vous qui vont se succéder en deux semaines à Marseille : Le Provençal du 25 août au 29 août, le Mondial La Marseillaise à pétanque du 30 août au 3 septembre et les 12 heures boulistes de Provence le 5 septembre et le concours de tir de précision le 6 septembre. A vos agendas !

G.D.