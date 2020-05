Accueil > Sports > Sports boulistes : une saison perturbée

(Photo archive Philippe Maillé)

Qu’ils soient pétanqueurs ou longuistes, les boulistes sont déçus. Ils ne pourront pas cette année participer aux dates prévues, aux compétitions officielles. Aucune compétition bouliste n’est autorisée jusqu’au 31 juillet. Ainsi, la 59e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque qui devait se dérouler du 5 au 9 juillet 2020 est reportée du 30 août au 3 septembre à cause de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Les amateurs de la courte distance retrouveront les allées du Parc Borély et les stades environnants à quelques jours de la rentrée scolaire. Deux jours après la finale organisée cette année au Parc Borély, les pétanqueurs lanceront le but sur les plages du Prado où Gérard Poncié organise samedi 5 septembre la 21e édition des 12 heures boulistes de Marseille, suivi dimanche 6 septembre du concours de tir de précision. Quant aux longuistes, ils sont dans l’incertitude. La 103e édition du Provençal ne peut pas se dérouler aux dates prévues, c’est à dire du 26 juillet au 30 juillet. Il faudrait l’annulation d’un National du Super Challenge déjà inscrit au calendrier et on ne sait pas si une date va se libérer au mois d’août.

Gilbert DULAC