Stéphanie Ragu prend les rênes du cluster Medinsoft. Elle succède à André Jeannerot

A propos de Medinsoft

Digital transformation cluster

Medinsoft, au service des entreprises de la région Sud depuis plus de 16 ans, accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. L’association soutient des projets permettant l’accompagnement de la croissance des entreprises par les leviers de l’emploi et de la formation. Sa commission Emploi-Formation a été créée dans ce sens, pour faire le lien entre les entreprises adhérentes de Medinsoft et les acteurs de l’emploi et de la formation. Au travers de ses commissions Blockchain et Cybersécurité, Medinsoft met également à disposition des contacts de formateurs compétents en leur domaine. Créé en 2003, Medinsoft compte plus de 300 adhérents, ambassadeurs et sympathisants. Au cœur d’une industrie florissante, le cluster met son dynamisme au service de ses adhérents afin de leur proposer des rencontres périodiques, des participations sur des salons professionnels à dimension nationale et

internationale, de nombreuses actions de communication, de formation et de partage de bonnes pratiques.

Plus d’info : medinsoft.com