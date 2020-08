Accueil > Culture > Musique / Opéra > Télévision - France 2 enregistre l’émission "Prodiges" à Marseille

C’est un orchestre Philharmonique de Marseille enthousiaste qui accompagne les jeunes prodiges. © Opéra de Marseille.

Pour la 7e année consécutive, France 2 proposera en fin d’année deux soirées exceptionnelles consacrées au premier concours de talents ouvert aux jeunes prodiges du classique « Prodiges », soirées animées par Marie-Sophie Lacarrau. C’est Marseille qui a été choisie pour accueillir l’édition 2020. Principalement tournée au Dôme, l’émission partira aussi à la découverte d’autres lieux emblématiques de la cité phocéenne. Une belle mise en valeur renforcée par la présence de l’Orchestre Philharmonique de Marseille qui accompagnera les jeunes talents sous la direction de la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani. Les artistes du « Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg Ballet » seront aussi de la fête. Chant, danse et instrument : telles sont les trois catégories ouvertes à la compétition rassemblant quinze jeunes gens âgés de moins de 16 ans. La demi-finale s’est déroulée ce jeudi 27 août et ils sont désormais neuf virtuoses finalistes qui se retrouveront de nouveau dimanche sur la scène du Dôme de Marseille pour tenter de remporter le titre de « Prodiges de l’année 2020 ». Le vainqueur de chaque catégorie remportera une bourse d’étude et le grand gagnant lui, doublera cette bourse.

M.E.