Toulon : Coup d’envoi de la société Hynomed, nouvel acteur varois pour le développement de l’hydrogène vert

Il y a deux ans, lors de l’inauguration sur le Circuit Paul Ricard au Castellet (83) de la première station-service d’hydrogène, Jacques Bianchi, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Var, avait rappelé son ambition de « faire du Var le leader et la locomotive régionale du développement d’une filière hydrogène ». La CCI du Var a toujours été convaincue et mise depuis 2017 sur l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique et vecteur de développement économique pour toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Lancement de la société Hynomed à Toulon(83) société de production et de distribution d’hydrogène vert ©CCIVAR

Le 21 octobre dernier à Toulon, cette ambition était confortée avec le coup d’envoi de la SAS Hynomed en présence d’Albert Perez, Directeur Activités Nationales & Sud d’Engie Solutions, Jacques Bianchi, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Var, et Richard Curnier, directeur régional de la Banque des Territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentants les trois principaux actionnaires. Yves Le Trionnaire, directeur régional de l’Ademe Provence-Alpes-Côte d’Azur et Yannick Chevenard, conseiller régional représentant le Président de la Région Sud étaient également présents lors du lancement de ce projet parrainé par Hubert Falco, maire de Toulon et président de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Hynomed se veut être une nouvelle société de production et de distribution d’hydrogène vert, étape stratégique du projet Hynovar*, dont l’objectif est de déployer un écosystème hydrogène au service de la mobilité terrestre et maritime en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Hynomed est la première pierre du vaste projet Hynovar développé depuis 2016 pour amorcer une filière nouvelle vertueuse, prometteuse et pourvoyeuse d’emplois non délocalisables. L’engagement de la CCI du Var dans Hynomed traduit sa volonté et sa capacité à mobiliser tous les acteurs et le tissu économique varois dans l’émergence de cette vaste filière hydrogène où il y a tant à faire durablement », souligne Jacques Bianchi.

De l’hydrogène vert pour des mobilités durables

Hynomed doit permettre de déployer, dans le Var, deux premières stations de production et de distribution d’hydrogène vert. A l’ouest de la métropole toulonnaise, le site portuaire de Brégaillon abritant un important hub de transport maritime, terrestre et ferroviaire, est le lieu pressenti pour accueillir la première station. Les études techniques et la concertation de l’ensemble des parties prenantes devront confirmer l’emplacement définitif. Flexible et adaptable, cette première station sera conçue de façon à monter en capacité au fil des années. Le calendrier opérationnel et les délais de commande permettent d’annoncer une mise en service fin 2022. A cette date la station assurera l’avitaillement de 7 à 10 bus hydrogène de la métropole, environ 50 véhicules utilitaires légers et une navette maritime innovante full hydrogène d’une capacité de 250 passagers, commandée par les Bateliers de la Côte d’Azur, entreprise de promenade en mer, et conçue par la startup régionale Hyseas. Solution énergétique versatile à fort potentiel, l’hydrogène possède de nombreux avantages, dont celui de ne pas émettre de CO2 à son point d’utilisation quand il est employé en tant que source de carburant ou d’énergie propre. De ce fait, il peut jouer un rôle important dans la transition vers un système énergétique propre et bas carbone. Ainsi ce dispositif permettra d’éviter l’émission d’environ 1 675 tonnes de CO2 par an ! Le potentiel de développement est important avec, à moyen terme, l’alimentation d’autres usages comme les engins de manutentions portuaires, et la conversion d’un grand nombre de flottes industrielles et agricoles. A terme des bateaux-bus, d’autres véhicules terrestres, ainsi qu’une desserte ferroviaire pourront envisager de se tourner vers l’hydrogène pour s’ancrer dans la transition énergétique.

Faire du Var un « Territoire hydrogène » pionnier et exemplaire

En contribuant à développer une filière hydrogène vert pérenne adaptée aux nouvelles mobilités, Hynomed entend conjuguer les bénéfices environnementaux et la santé publique grâce à la suppression des émissions de CO2 et de particules fines qui améliorera la qualité de l’air. Avec le déploiement d’Hynomed, le Var va non seulement bénéficier de cette énergie propre pour révolutionner les mobilités terrestres et maritimes mais aussi la produire, ce qui en fait un véritable territoire hydrogène. Hynomed est ainsi un projet de territoire ambitieux, innovant et écoresponsable.

