Tous les navires marchands à quai au Port de Marseille Fos ont corné ce vendredi 1 mai en solidarité avec les marins en mer

(Photo archive Robert Poulain)

Le Club de la Croisière Marseille Provence et le Grand Port Maritime de Marseille via sa Capitainerie se sont coordonnés pour que la majorité des navires présents sur les bassins Est et Ouest du port de Marseille Fos ce vendredi fassent retentir leur corne de brume. C’est donc plus de cinquante navires appartenant à plus de 20 armateurs : yachts, paquebots de croisière, ferries, cargos, porte-conteneurs, tankers, etc. qui ont émis leurs signaux sonores pendant de longues minutes afin de saluer ces travailleurs de la mer. « Cette opération est stratégique à l’heure où plus de 50 000 navires marchands, qui continuent d’acheminer 85% des marchandises vers les ports pour garantir le bon approvisionnement des pays et le maintien des économies, naviguent toujours. Ce sont, au même titre, plus de 100 000 marins qui se trouvent toujours à bord, en attente de débarquement et rapatriement dans leurs pays où ils ne sont pas toujours les bienvenus », est-il précisé dans un communiqué de Marseille Fos. « Je salue l’initiative mondiale de l’ICS et de toutes les compagnies maritimes participantes. C’est une belle manière de valoriser ce "peuple de la mer", ces marins, grands oubliés de cette crise, bloqués à bord ou en attente d’embarquer sans revenus, qui continuent à être essentiels dans notre vie quotidienne, en permettant le maintien des activités de transport de marchandises à l’international », rappelle Jean-François Suhas, Président du Club de la Croisière Marseille Provence. « Je tiens à saluer cette initiative hautement symbolique qui témoigne du rôle essentiel joué par les acteurs maritimes et par les marins en particulier en cette période de crise inédite. C’est grâce à eux et à tous les acteurs portuaires que le Port de Marseille Fos continue de fonctionner pour assurer l’approvisionnement des pays », déclare Hervé Martel, Président du directoire du Port de Marseille Fos.

La rédaction

