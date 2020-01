Tribune à plusieurs "voies" : Pourquoi les entreprises d’Aix Marseille s’engagent dans les actions innovantes de mobilité

Accueil > Aix Marseille > Economie > Tribune à plusieurs "voies" : Pourquoi les entreprises d’Aix Marseille (...)

Cette semaine la Fondation Nicolas Hulot et la société Wimoov, ont publié un énième baromètre sur la mobilité des Français. Des constats, des statistiques dont les professionnels du secteur disposent depuis plus de 15 ans déjà. Plus de 1 000 entreprises des territoires de la Métropole, fédérées autour de cinq associations de zone, soutiennent des actions et solutions de mobilité innovantes. Les questions de mobilité et notamment les déplacements domicile-travail sont plus que jamais au cœur des préoccupations des entreprises. Pour 59% des employeurs, un candidat a déjà refusé une embauche à la suite de problèmes de mobilité. Mais la problématique d’accessibilité n’est plus le seul sujet en matière de mobilité. La réduction de la place de la voiture dans nos villes et l’accroissement d’une conscience écologique nous pousse à revoir notre vision du tout voiture au profit des modes de déplacement alternatifs.

Stéphanie Chauvet, Dominique Tian, Sandra Chalinet,Christian Cortambert (Photo Robert Poulain)

Ces enjeux d’accessibilité et de durabilité, les entreprises les connaissent bien. Ils sont nécessaires pour embaucher, trouver des talents et les conserver. Ils sont nécessaires pour améliorer le bien-être des habitants, des salariés et la qualité de vie sur le territoire. A ce titre, les questions de mobilité sont devenues un véritable enjeu pour le développement des entreprises et un levier d’attractivité pour le territoire Aix Marseille Provence. Les employeurs et les salariés expriment régulièrement des difficultés de visibilité, de compréhension ou de gestion des différentes offres de mobilité. Un quart des Français déclare avoir déjà renoncé à un travail ou à une formation faute de moyen pour se déplacer. 50% des entreprises interrogées dans différentes enquêtes nationales déclarent rencontrer des problèmes de mobilité pour recruter. A Marseille, plus de 30 000 demandeurs d’emploi et inactifs ne sont pas véhiculés alors que 90% de l’accès aux zones d’activités se fait en voiture. Ces chiffres démontrent l’importance de traiter du sujet mobilité quand on parle accès à l’emploi, entreprises, développement économique, attractivité du territoire et développement durable. Le 31 janvier à 8h30, au Cinéma EuropaCorp La Joliette, les entreprises des Bouches-du-Rhône se rassembleront au Meet Up Mobilité 2020 organisé par la Maison de l’Emploi de Marseille en partenariat avec Cap Au Nord Entreprendre et la Cité des Entrepreneurs Euroméditerranée. Chefs de projets de plans de mobilité, professionnels de l’emploi, associations, opérateurs de solutions de mobilité, partageront pendant toute une matinée, leurs expériences concrètes, leurs projets en cours ou à venir et leurs bilans. Par exemple avec l’application Euromob (développée par la Cité des Entrepreneurs) les employés du bassin d’activités d’Euroméditerranée, vont trouver en quelques clics les solutions pour se déplacer et bénéficier de l’assistance d’un conseiller en mobilité. Avec Taco 2.0 les salariés d’Arnavant se déplacent en micro-collectif et commandent en un clic, leur navette pour parcourir le dernier kilomètre entre leur entreprise et les stations de métro. Toutes ces expériences seront partagées. Espérons ainsi que les salariés et les demandeurs d’emploi, disposeront enfin de meilleures conditions de déplacement. Car chaque acteur du territoire a son rôle à jouer et c’est là tout l’intérêt de travailler ensemble sur la mobilité. Les collectivités territoriales, ne peuvent pas faire passer leurs véhicules devant chaque entreprise, mais chaque employeur peut s’associer à la recherche de solutions malignes, concrètes et attractives pour compléter l’offre publique. Vous l’aurez compris l’heure est au passage à l’acte en intelligence collective et les partenaires du Meet Up Mobilité comptent bien s’y employer.

Tribune réalisée par :

Dominique Tian, Président de la Maison de l’Emploi de Marseille

Sandra Chalinet, Présidente de La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée

Christian Cortambert, Président de Cap au Nord Entreprendre

Stéphanie Chauvet, Directrice de la Maison de l’Emploi de Marseille