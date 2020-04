Accueil > Ailleurs > Société > Tribune de François Huet. "Devenons porteurs de solutions envisageables"

Cela fait plus de 100 ans que notre monde industriel néglige la planète, la biodiversité, ses ressources et l’Homme. Pourtant l’intention de départ était bien d’améliorer nos vies. Mais nous nous sommes perdus en chemin. L’appât du gain financier à n’importe quel prix nous a poussés à produire toujours plus sans se soucier de ses impacts sur l’environnement et l’humanité. L’industrie, les transports, l’agriculture et le bâtiment sont les grandes activités humaines que nous avons utilisées et abusées. Elles ont provoqué notre dépendance aux énergies fossiles, la déforestation massive. Les conséquences sont : une augmentation dramatique de l’émission de CO2, un appauvrissement de la qualité de l’air que nous respirons avec un impact direct sur notre santé, le réchauffement climatique qui impact notre quotidien, pour ne citer qu’elles. Nous entraînons avec nous la disparition d’une grande partie de la biodiversité et l’avenir de l’humanité. Cela me donne des frissons dans le dos. Loin d’être un scenario d’un film catastrophe hollywoodien mais une réalité, la planète nous montre avec une certaine violence qu’elle peut très bien vivre sans l’humain. Deux scénarios se présentent à nous pour essayer de changer le cours de notre histoire :

• Option 1 : Nous continuons sur la même lancée, aveuglé par le pouvoir, l’argent et le gain court terme et c’est la fin de l’humanité.

• Option 2 : A la suite de cette prise de conscience collective, ensemble agissons dans la coopération intégrant une logique environnementale et sociale à tous niveaux de décisions en y mettant les moyens financiers nécessaires. Nous aurons peut-être une chance de changer le cours de notre histoire. Cela ne sera pas sans quelques conséquences, mais cela vaut le coup d’essayer.

Remettons l’humain au cœur de notre société

Dernièrement j’échangeais avec un dirigeant d’entreprise convaincu que c’était la fin d’une page de l’histoire de l’humanité et que nous allions écrire ensemble le début d’une nouvelle page, quelle chance ! Il est important d’entendre, de partager et de faire vivre cet optimisme. Inspirons-nous de ces commentaires positifs pour réfléchir comment nous pouvons ensemble écrire cette nouvelle page de notre histoire. Acceptons chacun notre responsabilité et devenons porteurs de solutions envisageables pour construire le monde de demain ensemble. Repensons nos modes de vie, repensons nos modèles économiques, comment les faire évoluer pour être plus vertueux. La première étape est de donner du sens à cette aventure. Un ancrage où chacun se retrouve. Julia de Funès dans l’un de ses articles expliquait que ce qui était important n’était pas la destination mais le pourquoi. Définissons ce "pourquoi" ensemble. Remettons l’humain au cœur de notre société. Partons de ce que nous ressentons au plus profond de nous-même. N’oublions pas l’Autre avec ses différences qui sont les forces de notre réflexion collective. Soyons à son écoute dans l’intention de comprendre, d’inclure, de co-construire. Les outils, les compétences, les savoir-faire existent, à nous de les utiliser à bon escient. C’est plus qu’une phrase que nous cherchons, c’est un symbole fort qui nous rassemble et pousse à agir.

Autour de nous des actions sont déjà en mouvement. Je rencontre de plus en plus de femmes et d’hommes qui ont sincèrement décidé, chacun à leur manière, de changer le monde et animer par le souhait de le faire évoluer en respect avec la planète, la biodiversité et l’Homme. ImmaTerra, Leaders Éclairés, Association Vision 2021, Earthship Sisters, l’Ouvre Boite à Marseille, l’école Lumia à Mouans-Sartoux, j’ai beaucoup de respect pour chacun d’entre eux et pour le courage de leurs engagements. Ils sont une source d’inspiration pour moi et pour toutes les personnes qu’ils touchent au quotidien par leurs différentes actions. Ils ne sont pas encore assez nombreux certes mais le Codiv-19 nous pousse, nous bouscule, nous inspire à agir encore plus. Rejoignez ces mouvements qui résonnent avec vos idées et devenez porteur de solutions envisageables.

François Huet accompagne des dirigeants et leurs équipes dans leur voyage vers l’accomplissement de leurs raisons d’être vers plus d’efficience économique, en partenariat avec ImmaTerra. Il s’appuie sur son expérience de dirigeant, plus de 30 ans, à l’international dans l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.