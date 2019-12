Municipales à Marseille.Tribune de Hassen Hammou : Pour un tarif symbolique des transports en commun à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Politique > Municipales à Marseille.Tribune de Hassen Hammou : Pour un tarif symbolique (...)

Par cette tribune, je me permets en ma qualité d’habitant de Marseille de m’adresser aux candidats aux élections municipales de 2020. Certains d’entre eux sont opposés à la gratuité totale des transports à Marseille, je l’entends et propose donc un tarif symbolique de base applicable à l’ensemble des habitants. En effet, comment peut-on, de manière lucide, continuer à proposer des tarifs aussi élevés, alors que nous sommes l’une des villes les plus polluées de France ? La logique ne devrait-elle pas être, coûte que coûte, de préserver notre environnement, de préserver la santé publique et d’encourager au maximum les usagers à se détourner de leur automobile pour un accès plus facile aux transports en commun ? Il faut bien dire que le réseau de la RTM ne couvre pas de manière large le territoire Marseillais même s’il ne cesse de se développer, l’heure est à une plus grande accessibilité des transports aussi bien géographique que pécuniaire. J’ai bien conscience de la tarification "solidaire" qui existe mais si nous voulons vraiment entrer dans le XXIe siècle, lutter contre le réchauffement climatique, il faut donc favoriser un système qui conduise à faire des transports en commun la norme. Avancée écologique donc et avancée sociale en permettant de réduire la fracture Nord/Sud. Avancée économique enfin car élargissement du réseau et tarification réduite permettrait à des personnes au chômage de pouvoir trouver un emploi jusque là inaccessible.

Hassen Hammou est responsable associatif des quartiers Nord de Marseille, Fondateur du collectif "Trop Jeune Pour Mourir "