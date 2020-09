"Trophée des Médias" du "Mondial la Marseillaise à pétanque" : Une finale de choix pour une triplette de choc

Accueil > Sports > "Trophée des Médias" du "Mondial la Marseillaise à pétanque" : Une finale de (...)

Le Trophée des médias du Mondial remporté sur le score très serré de 13-12 (Photo B.A.)

Le tournoi de pétanque organisé par le Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud présidé par Elsa Charbit rédactrice en chef de « Radio JM » a réuni une quarantaine de participants ce mardi 1er septembre, dans une belle ambiance, au Parc Borély. Cette deuxième édition du « Trophée des Médias », a sacré mardi 1er septembre une triplette de choix. Dans les allées ensoleillées du Parc Borély, et pendant que le tournoi "officiel" du Mondial se déroulait à proximité, le trophée a été remporté par un trio de choc qui a battu en finale deux des trois tenants du titre, les photographes marseillais Claude Almodovar et Robert Terzian. La triplette gagnante a réuni : Audrey Suffis, responsable en communication, les journalistes Michel Couartou, construirelaville.info et ancien président du Club de la presse, et Gaël Giraud, directeur des sports à « La Marseillaise ». La finale très disputée s’est conclue sur un score de 13-12.

B.A.