Urgent : l’Association Emmaüs Pointe Rouge demande de mettre à disposition des dons alimentaires ou hygiéniques "pour des familles qui tentent de survivre"

Message de l’Association Emmaüs Pointe Rouge Marseille : « Depuis quelques semaines nous luttons tous main dans la main contre le même ennemi, oubliant les couleurs de peau, les religions, les classes sociales, nous sommes unis plus que jamais à travers le territoire, le monde, comme un seul homme mais chacun avec ses propres armes. Emmaüs Marseille est de plus en plus sollicité par des professeurs d’école impliqués qui s’inquiètent pour leurs élèves les plus démunis, sachant que la cantine représentait pour eux souvent leur seul repas quotidien, des mères qui ont peur du lendemain, des familles qui tentent de survivre, des entrepreneurs qui se retrouvent sans ressource, des sans domicile fixe qui luttent. Oui, la pandémie a plongé une partie de la population, la plus vulnérable dans le plus grand désarroi. Oui, se protéger du virus n’est pas la priorité pour chacun d’entre nous. Oui, nous manquons de nourriture, de produits d’hygiène (savon, gel hydroalcoolique, protections périodiques…), de produits d’entretien. Aujourd’hui, en 2020, nous vous proposons de ne plus vous contenter d’une nostalgie admirative devant l’appel Hiver 54 de l’Abbé Pierre, mais de devenir acteur. Refaisons ensemble notre histoire, saluons et mobilisons-nous au côté de toutes ces actions individuelles et collectives qui sont déjà menées aux quatre coins de notre belle cité phocéenne. Aidez-nous, aidez-nous à remplir notre mission, à perpétuer le message de l’Abbé Pierre, à construire notre monde de demain. Fournissez-nous les moyens nécessaires de mener ce nouveau combat. En vous demandant de nous soutenir à aider les familles en mettant à disposition des dons alimentaires ou hygiéniques qu’on pourrait venir chercher. Devenons tous acteurs ! Ensemble redonnons l’espoir »