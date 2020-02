Vigne et vin. Quand les "Rouge Provence" étiquettent aux Béates puis se régalent chez Nicolas Bottero…

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Vigne et vin. Quand les "Rouge Provence" étiquettent aux Béates puis se (...)

Traditionnelle photo "de famille" festive avant les agapes au Mas Bottero. Photo M.E.

C’est au Domaine des Béates, à Lambesc (13), que les membres de l’association « Rouge Provence » se sont retrouvés dernièrement afin d’étiqueter les 1 619 magnums de leur cuvée « plaisir solidaire » - millésime 2018 -, cuvée issue de la vinification des raisins offerts par les vignerons adhérents. La particularité de cette cuvée est qu’elle est un « reflet » du grand terroir provençal puisque composée de plusieurs cépages qui ont pris le soleil de chez nous depuis l’arrière pays niçois jusqu’aux Alpilles. Il y a peu, au cours d’une dégustation organisée à Paris, plusieurs spécialistes qui découvraient ce millésime 2018 n’ont pas hésité à dire qu’il était un parfait témoin de la typicité des rouges provençaux, toutes appellations confondues ; un vin gourmand, aromatique, équilibré et offrant une belle matière. Nul doute que la qualité de l’élevage en demi muid y est pour quelque chose. A l’issue de cet étiquetage, les participants se sont retrouvés à Saint-Cannat, au Mas Bottero, pour un déjeuner amical et d’autant plus festif que c’était le premier pris ici à la suite de l’obtention de l’étoile au Michelin du maître des lieux, Nicolas Bottero, ardent défenseur des vins des membres de « Rouge Provence ». Rappelons que l’association est née en 2012 d’un élan de solidarité envers un vigneron, Raymond de Villeneuve (Château de Roquefort) qui avait perdu sa récolte à la suite d’un orage de grêle. « Rouge Provence » rassemble aujourd’hui plus de 30 vignerons de la région qui n’hésitent pas à se retrouver autour d’actions de solidarité, mais aussi pour élaborer, depuis 2014, une « cuvée solidaire » que l’on peut se procurer auprès des membres et chez les cavistes partenaires.

Michel EGEA