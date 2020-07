Vins et gastronomie. Aix-en-Provence - Alexandre Mazzia veut jouer bistrot gagnant avec Philippe Sublet

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Vins et gastronomie. Aix-en-Provence - Alexandre Mazzia veut jouer bistrot (...)

Philippe Sublet et Alexandre Mazzia. (Photo Julie Limont)

« Pointe Noire » ayant fait son temps place des Tanneurs à Aix-en-Provence, c’est « Niro par Alexandre Mazzia » qui vient d’ouvrir ses portes en lieu et place du précédent. Un restaurant né de l’association du chef doublement étoilé à Marseille avec Philippe Sublet « Un chef à forte expérience », confie Alexandre Mazzia qui ajoute : « Mais il est surtout devenu un ami au fur et à mesure de nos rencontres… » Pas de problèmes d’ego, donc, entre les deux professionnels mais une entente désirée parfaite. « Je n’ai vraiment pas le temps de m’occuper de deux établissements à la fois. A Marseille A.M. me mobilise midi et soir et parfois plus. J’avais besoin de m’associer avec quelqu’un qui ne soit pas éloigné de ma cuisine mais qui puisse conserver sa personnalité. Philippe est cette personne. J’apporte des idées, il cuisine, nous goûtons, nous adaptons et ça fonctionne parfaitement. » Associé et chef exécutif, Philippe Sublet n’est pas un perdreau de l’année. Fort d’une expérience internationale -au Gavroche à Londres, à l’hôtel Matignon à Paris, au Crillon aux côtés de Christian Constant, ou dernièrement en tant que Chef exécutif du Spondi ** à Athènes sous les ordres du Chef triplement étoilé Emmanuel Renaut - Philippe Sublet est un fervent défenseur d’une cuisine de partage, simple et gourmande. Ce qui tombe plutôt bien pour faire vivre ce bistrot contemporain au concept transversal - entre brasserie et street-food- à l’image d’Alexandre Mazzia, sobre et sophistiqué. Volonté commune des deux chefs : user et abuser des produits du terroir pour satisfaire des convives en quête de goûts préservés. « Niro offrira la possibilité de déguster des plats de bistrot, mais aussi des choses un peu plus sophistiquées tout en restant simple et dans l’esprit du lieu. » Ainsi sur la première carte, la galette de socca aux épices, yaourt aux herbes et gingembre (11 €) côtoie la pêche du jour petit bateau, panco de pain grillé à l’estragon, anguille fumée, roquette cuite et crue, « houmous excité » (29 €) et la côte de veau (1 kg environ), béarnaise aux poivres à partager (90 €) pourra précéder la mousse de comté, herbes d’alpages, noix et croûtons (14 €) ou la pommes confites, sablé breton, badiane (11€) . Ouvert depuis le 8 juillet dernier « Niro » n’attend plus que vous… Quant au food truck d’Alexandre Mazzia, son ouverture, retardée par des problèmes moteur du vénérable véhicule choisi par le chef étoilé, devrait se faire à Marseille en septembre prochain. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Michel EGEA

« Niro par Alexandre Mazzia », 37, Place des Tanneurs - 13100 Aix-en-Provence ; du mardi au samedi, au déjeuner et au dîner. Tél. 04 42 92 71 35.