Violences conjugales : les numéros d’urgence maintenus

Le contexte particulier de confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales : la promiscuité, les tensions, l’anxiété peuvent y concourir. Les outils existent et sont maintenus en cette période de confinement pour signaler, alerter, porter assistance ou écouter.

Vous êtes victime ou témoin de violences composez le :

• 17 ou envoyer un SMS spécifiant votre nom et votre domicile au 114 pour une urgence, police secours ;

• 115 pour une mise à l’abri ;

• 3919 pour une écoute et réorientation, de 9h00 à 19h00 ;

• arretonslesviolences.gouv.fr pour un signalement en ligne aux forces de l’ordre, avec des gendarmes et des policiers 24h/24 ;

• 08.019.019.11 pour être accompagné pour préserver sa famille des violences ;

• 04 96 11 68 80 pour contacter l’Association d’Aide aux Victimes compétente

dans les secteurs de Marseille, Aubagne, La Ciotat et leurs environs et obtenir

un rendez-vous juridique ou psychologique ;

• 04 42 52 29 00 pour contacter l’Apers - Service d’aide aux victimes et d’activité judiciaire compétente sur le reste du département (97 communes) et obtenir un rendez-vous juridique ou psychologique ;

• 3013 ou « Allô Mairie » pour chaque Marseillais rencontrant des difficultés au sein de son foyer, qu’il soit parent, conjoint ou personne vulnérable, afin

d’être mis en relation avec des opérateurs spécialisés.