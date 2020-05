Virtuo investit sur le port de Marseille Fos avec l’acquisition de 14 hectares de surface logistique

Accueil > Aix Marseille > Economie > Virtuo investit sur le port de Marseille Fos avec l’acquisition de 14 (...)

Virtuo et le port de Marseille Fos ont finalisé la vente de deux parcelles sur la zone logistique de Distriport, située à proximité des terminaux à conteneurs, pour la construction d’un parc multi-clients de près de 70 000 m². « Cette transaction confirme une nouvelle fois l’attractivité du 1er port français pour les logisticiens et acteurs du transport de marchandises », rappelle Marseille Fos.

distriport-Virtuo

Virtuo fait l’acquisition des lots A5 et A6 d’un total de 142 000 m²

Virtuo, société française et indépendante spécialisée dans le développement de plateformes logistiques prévoit la construction de deux bâtiments principaux d’environ 45 000 m² et 25 000 m². Le lancement en blanc du bâtiment de 45 000 m² démarre immédiatement pour une livraison au deuxième trimestre 2021. Le second bâtiment sera lancé dès la commercialisation du premier bâtiment. Les deux entrepôts de nouvelle génération « classe A » bénéficieront d’une certification environnementale « Breeam very good ». « C’est dans un contexte de crise sanitaire que se fait cette transaction. La crise sanitaire que nous traversons a mis en valeur le rôle clé que joue la logistique dans la société Française. Nous sommes donc très heureux de pouvoir continuer nos développements en blanc et tout particulièrement sur le plus grand port Français, dans un contexte d’offre immédiate très faible en région Provence Alpes-Côte d’Azur, indique Grégory Blouin, Président de Virtuo.

Distriport : une zone logistique prisée « les pieds dans l’eau »

« Premier port de France, idéalement situé, au sud de la dorsale logistique Lille-Paris-Lyon-Marseille, Marseille Fos est au cœur d’un écosystème logistique et maritime international ». Depuis 2018, les 50 hectares de Distriport mis sur le marché par le port de Marseille Fos, « ont trouvé preneurs ». Avec la vente des lots A5 et A6, la zone Distriport affiche bientôt complet. « Nous sommes ravis de cette transaction qui prouve que l’offre du port de Marseille Fos présente des atouts indéniables pour favoriser les implantations logistiques : des capacités foncières disponibles et aménagées, un positionnement au plus près des terminaux à conteneurs et une offre trimodale essentielle pour desservir les zones de consommation européennes », se félicite Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos.

