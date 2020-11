Vitrolles : Interway poursuit sa croissance en rachetant Odéolis dans le cadre d’un plan de cession

Accueil > Aix Marseille > Economie > Vitrolles : Interway poursuit sa croissance en rachetant Odéolis dans le (...)

Interway poursuit sa croissance externe © groupe Interway

L’intégrateur et opérateur de services informatiques basé à Vitrolles, aux portes de Marseille, annonce la reprise au 1er octobre de son homologue Odéolis, ancienne filiale de la Française des jeux (FDJ), dans le cadre d’un plan de cession. Ses difficultés étaient nées de la perte de deux clients majeurs en 2017, qui avait plombé ses comptes en 2018 et 2019. En redressement judiciaire en mai 2020, la société de 70 collaborateurs, au chiffre d’affaires de 11M€, était spécialisée dans les opérations de déploiement, mise en service, assistance pour des clients grands comptes. Après avoir formulé une offre de reprise en mai, le Groupe Interway a été choisi par le Tribunal de Commerce de Paris pour reprendre les actifs et 90% des salariés de la société Odéolis à partir du 1er octobre 2020.

« La différence s’est faite sur le projet »

En lice avec plusieurs concurrents pour ce rachat, le choix d’Interway était souhaitée par les salariés d’Odéolis mais aussi ses clients, rassurés par la solidité de l’Entreprise de Services Numériques (E.S.N.). « La différence s’est faite sur le projet, explique Patrick Benoît, PDG d’Interway. Le tribunal de commerce de Paris a jugé favorablement le fait que nous avions déjà réalisé une opération de ce type en 2010 en intégrant avec succès l’activité retail d’Eryma Services ; que nous reprenions les salariés d’Odéolis au sein d’Interway et non au sein d’une structure ad hoc ; et qu’Interway avait la préférence des salariés et des clients… »

Un Groupe en pleine croissance avec des ambitions fortes

Outre Eryma Services en 2010, spécialisée dans les services de support et d’exploitation, Interway a également racheté SIS en 2017 (85 personnes) et InStore Solution en 2019 (17 personnes). Avec le rachat de la société Odéolis, le groupe va disposer désormais d’une force de déploiement et de maintenance à la hauteur des nouveaux services proposés, mais aussi des nouveaux contrats… et des ambitions affichées. A ce jour, leur stratégie de développement organique et externe validée en 2016 par l’entrée au capital de BNP Paribas Développement et Bpifrance, a largement porté ses fruits. En 2019, Le Groupe Interway a réalisé un chiffre d’affaires de 48M€ et en 2020, malgré la crise sanitaire, il table sur un C.A. de 48M€ (attendus : 52M€ hors crise sanitaire). La reprise d’Odéolis, la croissance organique et les nouveaux clients signés ces derniers mois devraient permettre à Interway d’atteindre un Chiffre d’affaires de 64M€ en 2021, soit une croissance de 20%. Concernant les effectifs, la croissante suivra également : en fin d’année 2020, Interway comptera, sur ses 4 sites, 670 collaborateurs dont plus d’une centaine de personnes en charge du déploiement et de la maintenance dans toute la France, et une quarantaine de recrutement est également prévu en 2021. Créée en janvier 1993, le groupe de Vitrolles se donne les moyens de ses ambitions ; devenir le leader français des E.S.N.

Dominique GONOD #techsnooper