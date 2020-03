Accueil > Sports > Voile. La Massilia se reprogramme au 25-26-27 septembre

Photo Yohan Brandt

En accord avec ses partenaires, le CNTL Marseille a décidé de déplacer le rendez-vous de la Massilia Cup. Initialement prévu en ouverture des régates dans la cité phocéenne les 27, 28 et 29 mars, l’événement est reprogrammé autour du week-end du 26 et 27 septembre. « Cette date était déjà au calendrier du club avec les régates de la Duo Sails, dernière épreuve du championnat double IRC Méditerranée », détaille Marc Sanjuan, vice-président et responsable du pôle voile. « Nous souhaitons en faire un événement où chacun trouve sa place. » La Massilia est traditionnellement ouverte aux solitaires et aux équipages en IRC et en Osiris, et accueille aussi les Monotypes et Sportboats : J70, SB20 et Grand Surprise.

La Massilia Cup 2020 - 39e édition - organisée par le CNTL

Nouvelles dates : du vendredi 25 au dimanche 27 septembre

Ouverte aux IRC, Osiris (solo et équipages) Monotypes J70, SB20 et Grands Surprises

Inscrite au Championnat Méditerranée et au Championnat Solo Méditerranée IRC-UNCL

Plus de 100 bateaux

Régates en rade de Marseille pour les équipages

Course 100 milles nautiques au départ de Marseille pour les solitaires (quatrième édition).