Vols à la roulotte : une équipe de malfaiteurs interpellé par la Région de Gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 29 janvier 2020, la brigade territoriale autonome de Peyrolles-en-Provence (13) initie une enquête relative à deux vols à la roulotte dans leur circonscription. Les premières investigations permettent d’identifier le véhicule utilisé et l’un des mis en cause. Constatant, l’étendue géographique, dans l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’azur, et le nombre de faits commis par cette équipe marseillaise, la brigade de recherches d’Aix-en-Provence, appuyée par la brigade d’appui judiciaire du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, est saisie des faits.

Très rapidement, les investigations menées par les enquêteurs permettent d’identifier et de localiser la totalité de l’équipe de malfaiteurs. « A l’issue de la période de confinement, plusieurs faits sont constatés et les surveillances permettent d’établir que les objets dérobés sont revendus à la sauvette. 57 faits au total peuvent leur être imputés. » En lien avec le magistrat du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, une opération est déclenchée le 19 mai 2020. 30 militaires de la compagnie de gendarmerie d’Aix-en-Provence, appuyés par le PSIG d’Aubagne et un maître-Chien du GIC de Salon-de-Provence, interpellent 5 individus qui sont immédiatement placés en garde à vue. Au cours des perquisitions, des objets dérobés sont découverts ainsi que du numéraire. Parmi les interpellés, trois personnes sont remises en liberté tandis que les deux autres sont présentés devant un juge d’instruction et mis en examen pour vols aggravés, et placés en détention provisoire.



Liste des départements et villes concernées

5 départements et 17 villes :

Alpes-de-Haute-Provence : Malijai Les Mées ; Hautes Alpes : Upaix Laragne Monteglin Le Poët ; Bouches du Rhône : Meyrargues, Jouques, Venelles, La Fare les Oliviers Sausset-les-Pins, Saint-Cannat, Carnoux-en-Provence ; Var : Néoules-la-Roquebrussanne, Méounes, les Montrieux. Vaucluse : Caumont-sur-Durance, Courthezon.