La cérémonie annuelle d’hommage aux militaires de la gendarmerie victimes du devoir s’est déroulée à la caserne « Sous-lieutenant Pierre Hetzel » ce lundi 17 février 2020. Elle a regroupé les délégations des unités de la gendarmerie mobile, de la gendarmerie départementale et des formations spécialisées (gendarmerie de l’air, gendarmerie des transports aériens et gendarmerie maritime) implantées dans le département des Bouches-du-Rhône.

Après lecture du message du ministre de l’Intérieur par Pierre Dartout, préfet de région Provence-Alpes-Côte d’azur, l’appel des morts a précédé le dépôt de gerbes. Outre le préfet de région, étaient présents Olivier de Mazière, préfet de police de Marseille, les députés Saïd Ahamada et Alexandra Louis, le président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur Renaud Muselier, ainsi que les représentants de l’autorité judiciaire messieurs Negrou et Pavy tenaient la ligne protocolaire. Pour les autorités militaires, le général de division Laurent Michon pour la 3e division et le général de brigade Gomart officier général de la zone de défense sud. En 2019, 6 morts sont à déplorer au sein de l’institution de la gendarmerie. Cette cérémonie se déroule au plus proche du 16 février, qui correspond à la date d’adoption de la loi par laquelle la maréchaussée a reçu la dénomination de "gendarmerie nationale", le 16 février 1791.

