’1 Mois, 1 Cause’ : Canal+ Sensibilise les populations aux grandes causes et défis africains

Premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, Canal+ indique être « sensible à l’émergence et à la consolidation de sociétés plus justes ». Avec « 1 Mois, 1 Cause », le Groupe a pour objectif « de soutenir des actions associatives essentielles au développement durable de l’Afrique. De l’éducation et la jeunesse à la santé, de l’environnement au respect des droits fondamentaux, les antennes du Groupe se mobilisent pour adresser les défis et enjeux africains de demain. »

"1 Mois, 1 cause" : donner la parole à tous ces héros encore inconnus (Photo capture d’écran)

Présent dans 25 pays d’Afrique, Canal+ constitue « l’un des principaux vecteurs d’information et de divertissement sur le continent en produisant, éditant et diffusant des contenus adaptés aux attentes légitimes et spécifiques des téléspectateurs africains. Plus de proximité, pour être en phase avec les réalités et aspirations locales. »

Contribuer activement au transfert de compétences créatives sur le Continent

Des exigences auxquelles le Groupe répond « grâce à sa présence historique sur le Continent. » En effet, en 30 ans d’existence, il a développé « une connaissance précise des réalités actuelles et des défis sociétaux, économiques, sanitaires et environnementaux auxquels le Continent doit faire face. Observateur privilégié des (r)évolutions des sociétés africaines, de leurs forces mais également de leurs fragilités, Canal+ veut contribuer au changement de ces sociétés. »

Cet engagement citoyen, l’opérateur l’assume « de longue date en se mobilisant en faveur d’un meilleur accès à l’éducation et à l’information de la jeunesse africaine. Entreprise leader de l’industrie audiovisuelle et cinématographique, Canal+ s’attache ainsi à contribuer activement au transfert de compétences créatives sur le Continent. Fort de son savoir-faire dans les métiers de l’audiovisuel et du cinéma, Canal+ accompagne les femmes et les hommes de l’industrie en leur proposant diverses formations professionnalisantes. »

Sensibiliser les populations aux grandes causes et défis africains

Lancé le 1er janvier 2021, le programme « 1 Mois, 1 Cause » a pour objectif de sensibiliser les populations aux grandes causes et défis africains via la mise en lumière de l’action de plusieurs organisations œuvrant chaque jour, au plus près du terrain, en faveur du mieux-vivre. « Il est naturel pour un créateur et diffuseur de contenus comme Canal+ de s’engager aux côtés des associations qui agissent pour le bien commun », explique David Mignot, Directeur général Afrique de Canal+.

A travers des contenus exclusifs tels que des émissions et magazines spéciaux, des fictions et documentaires thématiques, l’ensemble des chaines de l’opérateur en Afrique se mobilise pour faire rayonner ces actions solidaires à l’antenne et donner la parole à tous ces héros encore inconnus. En cette première année, le programme « 1 Mois, 1 Cause » mettra en avant les thématiques fondamentales que sont l’éducation et la jeunesse, la santé, l’environnement et le respect des droits fondamentaux. L’Afrique est et sera au carrefour des enjeux de société de demain.

Déborah SLICE avec Canal+