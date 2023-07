Accueil > Sports > 12 heures boulistes de Provence : une édition 2023 réussie

Eric Di Meco effectue le lancer de bouchon officiel de l’édition 2023 des 12 heures boulistes de Provence avec Gérard Poncié (Photo roland@flyonmars.com)

Les fidèles pétanqueurs avaient noté depuis longtemps la date sur leur agenda. Le changement de la période d’organisation ne les a pas déconcertés. L’équipe de l’Esplanade Ganay Bouliste dirigée par Gérard Poncié était prête et attendait les nombreuses triplettes samedi 24 juin à 9 heures sur l’Esplanade Gunnar Anderson de l’Orange Vélodrome.

Sous le parrainage de l’Olympien Eric Di Meco, Champion d’Europe en 1993, qui a effectué le lancer de bouchon, les joueurs ont entamé ce marathon de douze heures malgré les fortes chaleurs.

Antoine Navarro, Antoine Heredia et Jean Navarro sur le podium des vainqueurs, reçoivent leur trophée (Photo roland@flyonmars. com)

Alors qu’il espérait avec Joseph Amaya et Anthony Michel ses coéquipiers faire le doublé, Thierry Pastore vainqueur en 2022, a échoué d’un point en finale (13-12). Antoine Navarro, Jean Navarro et Antoine Heredia sont les heureux lauréats en 2023 après une partie, d’un bon niveau, indécise jusqu’à la dernière mène. Les deux équipes étaient à (12-12) avant l’ultime lancer du but.

Après la remise des trophées en soirée, le volet caritatif était comme chaque année au rendez-vous, avec l’association « Le Point rose » présidée par Nathalie Paoli qui a reçu un chèque. « Le Point rose » est une association caritative reconnue d’utilité publique qui accompagne les enfants en fin de vie et les familles frappées par la perte d’un enfant.

Gilbert DULAC