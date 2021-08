13 Habitat : Lionel Royer-Perreaut réélu à la Présidence à l’unanimité

Accueil > Provence > Société > 13 Habitat : Lionel Royer-Perreaut réélu à la Présidence à (...)

Lionel Royer-Perreaut vient d’être réélu à la tête du bailleur socia 13 Habitat ©Destimed/P.M.-C.

Le conseil d’administration de 13 Habitat s’est tenu ce jeudi 26 août 2021, avec pour objet l’élection et désignation des administrateurs membres des diverses instances et commissions de l’Office. Ainsi, en application de l’article R.421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), les membres du Conseil d’Administration, à l’exception des représentants des locataires, doivent faire l’objet d’une désignation après chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité de rattachement de l’Office.

La doyenne d’âge Yvette Rochette a ouvert la séance, qui a débuté par l’élection du Président. La candidature de Lionel Royer-Perreaut a été proposée par Judith Dossemont, Conseillère départementale. Les administrateurs ont voté à main levée et à l’unanimité pour Lionel Royer-Perreaut, qui est réélu Président pour un mandat de 7 ans.

A l’issue du vote le président fraîchement réélu déclare : « Je vous remercie pour votre confiance renouvelée, au service des locataires et des agents de l’Office Public de l’habitat du Département. Vous l’avez compris, c’est une continuité par nature, avec des inflexions nouvelles. Il y a de nouveaux profils d’administrateurs, ce qui constitue une richesse porteuse d’une nouvelle impulsion. Nous devons nous adapter, nous accompagnerons les réformes législatives en cours, mais nous allons aussi parachever les réformes engagées sur le précédent mandat. Bien entendu nous poursuivrons nos efforts de construction de logements neufs, tout comme les réhabilitations importantes et nécessaires sur notre patrimoine vieillissant. Mais le bien être des locataires est un élément structurant de nos missions en lien avec les amicales de locataires, qui nous accompagnent. Aussi, l’animation du lien social est fondamentale, car le bailleur social doit-être aussi un créateur de richesses humaines. Notre politique sociale doit continuer à se structurer pour être encore plus efficiente ».

Enfin, Lionel Royer Perreaut a conclu son propos en soulignant « les relations privilégiées avec le Conseil départemental et sa Présidente Martine Vassal, qui a toujours soutenu 13 Habitat, que ce soit par les subventions accordées au bailleur ou par les garanties d’emprunts, qui rendent possible la réalisation de nos ambitions. Nous devons consolider 13 Habitat comme le bailleur public incontournable du Département, qui est le partenaire idoine des maires pour répondre aux besoins de leurs administrés sur l’ensemble de notre territoire ».

Le Conseil d’administration

Pour rappel, par délibération en Commission Permanente en date du 23 juillet 2021, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a fixé à 23 l’effectif du Conseil d’Administration et désigné, en qualité de membre :

Représentants désignés en tant que Conseillers Départementaux :

Lionel Royer-Perreaut, Nora Preziosi, Lionel De Cala, Martial Alvarez, Judith Dossemont, Marine Pustorino

Représentants désignés en qualité de personnalités qualifiées : Catherine Chantelot, Michel Roux, Yvette Rochette, Mylène Ghio, Marie Martinod, Jordan Mangani, Michel Ballaro

Représentant des associations d’insertion ou de logement des personnes défavorisées : Blanche Turner Pour rappel, par délibération en Commission Permanente en date du 23 juillet 2021, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a fixé à 23 l’effectif du Conseil d’Administration et désigné, en qualité de membre :Représentants désignés en tant que Conseillers Départementaux :Lionel Royer-Perreaut, Nora Preziosi, Lionel De Cala, Martial Alvarez, Judith Dossemont, Marine PustorinoReprésentants désignés en qualité de personnalités qualifiées : Catherine Chantelot, Michel Roux, Yvette Rochette, Mylène Ghio, Marie Martinod, Jordan Mangani, Michel BallaroReprésentant des associations d’insertion ou de logement des personnes défavorisées : Blanche Turner Les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d’administration ont désigné les représentants suivants :

Représentant des caisses d’allocations familiales : Julien Bois

Représentant de l’union départementale des associations : Bernard Allegre

Représentant d’Action Logement : Martine Corso

Représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département des Bouches-du-Rhône : Soraya Bousmaha, Patrick Rué Enfin, les membres du Conseil d’Administration représentants les locataires et désignés conformément aux dispositions de l’Article R.421-7 du CCH poursuivent leur mandat jusqu’à la fin 2022 où auront lieu de nouvelles élections : Annie Amar, Marie Baglieri, Jean-Paul Guilbert, Patrice Cheillan.



Signaler un contenu ou un message illicite sur le site