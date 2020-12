Accueil > Aix Marseille > French Tech > 18 start-up à l’honneur lors de la "Beach Party" en clôture du Grand Bain de (...)

Le Grand Bain de la French Tech Aix-Marseille © #techsnooper/DR

18 start-up de la région ont été sélectionnées pour rencontrer 18 fonds d’investissement...

La French Tech Aix-Marseille a organisé le mardi 15 décembre dans l’après-midi une “Beach Party” : une session de rencontres qualifiées entre start-up et investisseurs. Pas moins de 114 rendez-vous entre start-up et investisseurs ont eu lieu pour favoriser le financement des start-up de la région et clôturer en beauté le mois de programmation du Grand Bain. « Dans cette période d’incertitude, il est essentiel de maintenir le robinet de l’investissement ouvert pour les start-up, en particulier celles à impact », avance Jean-Baptiste Geissler, directeur général de la French Tech Aix-Marseille. Au total 18 start-up de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été sélectionnées pour rencontrer 18 fonds d’investissement et business angels, souvent issus des réseaux Ambition Capital et France Digitale, partenaires de l’événement. Après une sélection opérée par un jury composé de membres du board de la French Tech Aix-Marseille, chaque start-up a été matchée avec des investisseurs en fonction de leurs critères d’investissement, afin d’obtenir des rencontres très qualifiées.

Dominique GONOD #techsnooper

Liste des start-up sélectionnées :

Agrove (Aix-en-Provence)

Biopooltech (Meyreuil)

Bobee Spot (Marseille)

Charge Poly

Fruit and Food (Aix-en-Provence)

Green Praxis (Marseille)

Green Score Capital (Toulon)

Green System Automotives (Aix-en-Provence)

La Cagnotte des Proches (Aix-en-Provence)

Libiworks(Fontvieille)

Mão boa (Marseille)

Oghji (Nice)

People in (Avignon)

Rofim (Marseille)

Smart Futures (Marseille)

Systol Dynamics (Marseille)

Transpare (Marseille).

Wintual (Aix-en-Provence)