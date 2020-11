1jeune1solution : Lancement de la mobilisation des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > >

En présence d’Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion (en distanciel), Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, Pascal Misery, secrétaire général de la région académique, les entreprises du territoire, tous secteurs confondus, ont pu, lors de cet événement, échanger avec les intervenants, découvrir des témoignages de terrain et s’inspirer d’initiatives remarquables du territoire. Pour aider les jeunes arrivant sur le marché du travail, le Gouvernement a construit dans le cadre de "France Relance" un plan de 6,7 milliards d’euros soit un triplement des moyens accordés à l’emploi des jeunes.

©gouv.fr

#1jeune1solution

Le plan #1jeune1solution, lancé le 23 juillet 2020, vise à offrir une solution à chaque jeune. Parmi les dispositifs mis à disposition : une prime à l’embauche de 4 000 euros pour tout recrutement de jeune de moins de 26 ans en contrat de plus de 3 mois. Toutes les situations sont différentes, l’objectif est clair : ne laisser aucun jeune sans solution. Pour les jeunes, l’objectif est de faciliter les recherches autour de fonctions simples : « je trouve un emploi », « je trouve une formation », « je trouve un accompagnement », « je participe à un événement » et « je m’engage ». Plus de 20 000 offres d’emploi sourcées par Pôle Emploi sont d’ores et déjà accessibles sur la plateforme, plus de 250 événements proposés aux jeunes en ligne. Une fonctionnalité permet également à chaque jeune d’être rappelé par la mission locale la plus proche de chez lui. « Jamais il n’y a eu autant de moyens déployés pour aider la jeunesse à entrer dans la vie active. C’est une réponse massive du gouvernement au risque majeur que la crise covid pourrait entraîner en laissant une génération sans perspective. Donner à chaque jeune une chance de se lancer dans la vie, c’est aussi donner à notre pays la fierté collective et la capacité de repartir de l’avant. Rien ne sera cependant possible sans une prise de conscience de cet enjeu collectif, sans une mobilisation totale de chaque association, chaque entreprise, chaque employeur pour investir dans l’avenir, investir dans la jeunesse, proposer autant d’opportunités que possible dans chacun des territoires. Dans notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont 76 000 jeunes arrivant cette année sur le marché de l’emploi et autant de solutions à trouver, en mobilisant au maximum nos entreprises », est-il souligné.

Plan régional pour l’Emploi et la Formation

Portée par cette même ambition, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage pleinement afin d’aider les jeunes du territoire à trouver ou retrouver le chemin de l’emploi. Ainsi, dans la droite ligne du Plan #1jeune1solution, elle a voté en octobre dernier le Plan régional pour l’Emploi et la Formation. Élaboré autour de 4 axes et 15 actions concrètes, il permet à la Région de mobiliser l’ensemble de ses moyens aux côtés de ses partenaires afin d’accompagner les jeunes vers des formations ou des métiers et leur redonner confiance en l’avenir. À l’image du dispositif « un parrain, un emploi », « ces partenariats sont essentiels pour être à la hauteur du souci constant de proposer une offre d’orientation et de formation professionnelle de qualité, tout en rapprochant les jeunes du monde du travail. Ils sont la preuve que ce n’est que par l’action conjointe de l’État, des collectivités et des acteurs économiques que sera gagnée la bataille de l’emploi ».

Trois axes majeurs pour accompagner la jeunesse

Le plan #1jeune1solution se compose de trois axes majeurs pour accompagner la jeunesse :

• Encourager les entreprises à embaucher.

• Augmenter les formations et orienter les jeunes vers les métiers d’avenir.

• Accompagner plus particulièrement les jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion sur mesure.

Plus d’informations sur les mesures du plan : 1jeune1solution.gouv.fr