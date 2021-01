2021 - Augmentation de la facture d’électricité pour 600 000 entreprises françaises

Accueil > Ailleurs > Economie > 2021 - Augmentation de la facture d’électricité pour 600 000 entreprises (...)

Professionnels, ce début d’année 2021 apporte son lot d’augmentations. Parmi elles, l’électricité est plus chère depuis le 1er janvier, la faute à la suppression des tarifs régulés. Près de 600 000 très petites, petites et moyennes entreprises sont concernées.

Finis les tarifs bleus destinés aux pros. Depuis le premier jour de cette nouvelle année, pour disposer d’un tarif préférentiel, il est obligatoire de répondre à deux critères, en application du droit européen sur la concurrence entre fournisseurs d’électricité. :

• Avoir moins de 10 salariés.

• Faire un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

Petit problème : sur les 900 000 entreprises visées par cette disparition, 567 000 vont avoir la très mauvaise surprise de voir leur facture augmenter de 3% avec ce nouveau contrat « Sortie de tarif ».

Comparer les offres d’électricité pour faire des économies

Pour pallier cette hausse, il existe cependant une solution somme toute assez simple : comparer les prix et changer d’opérateur si nécessaire. Certes, cette démarche risque d’être quelque peu chronophage, mais elle est l’assurance de l’économie de précieux euros. Il est donc primordial de faire jouer la concurrence quand on sait que pour certaines entreprises, l’énergie représente jusqu’à 15 % de leurs charges. Sachez que plus d’une trentaine de fournisseurs alternatifs sont aujourd’hui disponibles sur le marché et représente pas moins de 47% parts de marché en volume en électricité. Les professionnels de l’énergie estiment qu’il est envisageable de faire 20% d’économies en optant pour une offre adaptée à sa consommation. De l’électricité dans l’air entre EDF et les TPE-PME françaises ? C’est fort possible.

Fabian FRYDMAN