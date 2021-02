Accueil > Ailleurs > Economie > 22 lauréats pour la deuxième promotion de l’Accélérateur agroalimentaire

La Bpifrance et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont nommé les 22 PME qui intègreront la deuxième promotion de l’Accélérateur agroalimentaire. Ce programme d’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agroalimentaire est l’occasion de bénéficier d’un coaching sur-mesure pendant une durée de deux années.

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Photo archives Destimed/RP)

Initialement lancé dans le cadre du volet agricole du Grand plan d’investissement (GPI), l’Accélérateur Agroalimentaire est une opportunité pour les heureux lauréats d’augmenter leur compétitivité et à les préparer pour relever avec brio les défis de demain. Pour intégrer ce programme, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les 22 PME présentent un chiffre d’affaires annuel compris entre 8 et 100 millions d’euros et emploient entre 50 à 250 salariés.

Accompagner et soutenir les PME françaises de la transformation alimentaire

« Forts du succès de la première promotion de l’Accélérateur dédié aux PME agroalimentaires, nous sommes ravis de poursuivre notre engagement, aux côtés du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en faveur de la croissance des entreprises du secteur » déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance. « Accompagner et soutenir les PME françaises de la transformation alimentaire dans leur ambition de développement constitue un enjeu majeur de valorisation des savoir-faire français à la fois sur le territoire et à l’international. »

Cet Accélérateur agroalimentaire s’appuie sur trois piliers :

le conseil via la réalisation d’un diagnostic d’entrée « 360° » afin d’identifier les leviers de croissance et l’accès à deux modules complémentaires de conseil dédiés, au choix ;

la formation grâce à 8 séminaires et à des rencontres filières organisées en partenariat avec l’EMLyon Business School et Agreenium

la mise en réseau avec des acteurs reconnus de la filière agroalimentaire et l’intégration à la communauté nationale des Accélérés Bpifrance et Bpifrance Excellence.

430 000 salariés et réalisent 198 milliards d’euros de chiffre d’affaires

In fine, pour les entreprises élues, l’objectif est d’être en mesure de relever brillamment les défis de la filière et être en mesure de maitriser différents enjeux que peuvent être la stratégie de distribution, la transformation digitale, la responsabilité sociétale des entreprises ou l’internationalisation…

En France, les entreprises agroalimentaires sont au nombre de 15 500, dont 98% sont des TPE-PME qui emploient plus de 430 000 salariés et réalisent 198 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’enjeu est donc primordial et pour grandir encore, il va s’agir d’investir et innover tout en répondant aux attentes des consommateurs. L’Accélérateur Agroalimentaire constitue l’un des moyens d’y parvenir en formant et en soutenant les entreprises de la transformation alimentaire.

Une idée véhiculée par Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : « Les PME de l’agroalimentaire ont un rôle essentiel à jouer pour relancer notre pays après la crise que nous traversons. En pleine crise sanitaire, leur désir d’entreprendre et d’apprendre nous démontre toute l’ingéniosité et la détermination de notre chaîne alimentaire. Les vingt-deux entreprises sélectionnées, que je félicite, en sont le reflet. Nous pouvons nous réjouir de voir tant d’entreprises pleines d’avenir ! »

Mathieu Seller