28 novembre 2022 : Première journée de la Méditerranée à Barcelone

En novembre 2020, les 42 États membres de l’Union pour la Méditerranée ont déclaré officiellement le 28 novembre "Journée de la Méditerranée", qui sera célébrée chaque année, appelant l’ensemble de la communauté méditerranéenne et tous ceux qui s’identifient à la Méditerranée à célébrer « l’héritage millénaire de cette agora d’humanisme, de sagesse et de dialogue culturel. »

Cette région abrite plus de 480 millions de personnes sur 3 continents, avec un littoral de 46 000 km, offrant une richesse humaine et naturelle inégalée dans le monde. Les communautés et les cultures ont depuis toujours échangé, autour de cette mer commune, des idées, des biens et des personnes. « Cette journée dédiée à la Méditerranée vise à renforcer ces liens, à promouvoir le dialogue entre les peuples et à mettre en évidence les initiatives de coopération dans la région, ainsi qu’à mobiliser la volonté politique face à nos défis communs. »

« La Méditerranée est notre maison et notre moyen de subsistance, notre histoire et notre avenir », déclare le Secrétaire Général de l’UpM, Nasser Kamel qui rappelle : « Nous sommes confrontés à de grands défis en tant que région, mais nous avons également un grand potentiel, et la Journée de la Méditerranée est une occasion fantastique de nous réjouir de tout ce que nous avons fait et pouvons faire ensemble. »

Commémorant l’anniversaire du Processus de Barcelone, qui a lancé le partenariat euro-méditerranéen à cette date en 1995, la Journée vise à mettre en lumière les initiatives régionales entreprises par les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les institutions financières, les agences de développement, les organisations de la société civile et du secteur privé - toute personne travaillant pour renforcer la coopération et l’intégration dans la région. « L’objectif de la Journée est de célébrer notre diversité, de montrer que nos similitudes l’emportent sur nos différences et de favoriser un sentiment de solidarité et de communauté »

La Journée de la Méditerranée vise à promouvoir une identité méditerranéenne commune. La dimension culturelle étant un élément clé des célébrations à venir, cette Journée offre donc l’occasion d’organiser des événements, des expositions et des festivals locaux, nationaux et internationaux dans toute la région. La Journée de la Méditerranée offre également un élan annuel opportun pour accroître la visibilité d’un agenda positif en Méditerranée et des efforts régionaux entrepris par les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les agences de développement, le secteur privé et la société civile pour renforcer la coopération et l’intégration dans la région. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence les sujets qui nous préoccupent, de mobiliser la volonté politique et d’engager des ressources pour relever les défis communs dans la région.

Le Processus de Barcelone

Le 28 novembre 1995, les Ministres des Affaires étrangères de l’UE et de 12 pays du sud et de l’Est de la Méditerranée ont tenu la première conférence euroméditerranéenne à Barcelone. Ils ont signé un accord pour lancer le processus de partenariat euro-méditerranéen, un nouveau cadre de dialogue né d’une volonté de faire de la région méditerranéenne un espace de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité partagée. La Déclaration de Barcelone a défini les principaux objectifs du partenariat, répartis en trois thèmes principaux, ou « paniers » : panier politique et sécuritaire ; panier économique et financier ; panier social, culturel et humain.

L’Union pour la Méditerranée

L’Union pour la Méditerranée est née à partir de la volonté d’intégration et de solidarité régionale. L’UpM rassemble 42 pays européens et du Sud et de l’Est de la Méditerranée pour travailler ensemble sur un pied d’égalité sous une coprésidence Nord-Sud, actuellement détenue par l’UE et la Jordanie. Elle vise à renforcer la coopération régionale, le dialogue et la mise en œuvre de projets et d’initiatives concrets ayant un impact tangible sur la vie des citoyens.