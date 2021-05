Accueil > Aix Marseille > Société > 2e édition de "L’Été Marseillais" : profitez de votre ville cet (...)

Après de longs mois marqués par la crise et les restrictions sanitaires, le printemps s’installe dans la ville et dans nos vies. Grâce à la réouverture des bars et des restaurants et des lieux culturels, nous pouvons à nouveau vivre ces moments de partage et d’émotions qui nous avaient tant manqué.

A Marseille, juste s’asseoir et regarder © Hagay Sobol

De nombreuses Marseillaises et de nombreux Marseillais passeront tout ou partie de l’été au sein de la cité phocéenne. C’est pourquoi, la ville de Marseille propose une 2e édition de "L’Été Marseillais", encore plus riche en événements (avec notamment des manifestations à l’air libre) et avec des rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous, gratuitement.

Du 1er juillet à la fin du mois d’août 2021, Il sera bien question de profiter de la Ville grâce à la poursuite de "La voie est libre" de L’Estaque à la Corniche et à la piétonnisation d’une partie du Vieux-Port ! Du fort Saint-Jean à l’Ombrière, nous pourrons déambuler dans un espace apaisé, profiter de zones de fraîcheur végétalisées pour se retrouver et partager des moments conviviaux, d’un marché artisanal, de terrasses éphémères étendues, de food trucks et d’ateliers créatifs pour les enfants.

Autre point fort de cet Été Marseillais : la culture pour toutes et tous. Festivals, concerts, cinéma en plein air, opéra déconfiné, musées hors les murs, cultures urbaines, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies avec énormément d’animations gratuites. L’accès aux collections permanentes des musées municipaux restera gratuit et les expositions en cours dans certains musées permettront aux amateurs de prolonger le plaisir.

Enfin, comme l’an dernier, parcs, jardins, plages et musées élargiront leurs horaires d’ouverture pour que les habitants puissent profiter d’espaces de fraîcheur au cœur de l’été.

Se retrouver autour du Vieux-Port, du Panier et en centre-ville

Pendant les mois de juillet et août, le quai du Port sera piétonnier toute la journée à partir de 10h, pour permettre aux Marseillais et aux visiteurs de déambuler en toute quiétude. Zone de passage pour les travailleurs, les voyageurs, les voitures, les transports ou les badauds, le Vieux-Port doit redevenir une zone où l’on peut s’arrêter et profiter d’une vue imprenable sur la Méditerranée. Des dizaines de colonnes fleuries seront installées afin de proposer un espace moins minéral et plus verdoyant. Elles seront composées d’essences respectant les conditions météorologiques imposées par le climat méditerranéen.

Afin de créer des espaces de détente dans un style estival, du mobilier urbain temporaire sera positionné autour du Vieux-Port : des chaises longues, des transats, des tables en bois ainsi que des brumisateurs.

Un marché d’artisans locaux sera spécialement créé sur le Vieux-Port, du 1er juillet au 30 septembre. Une quarantaine de stands de producteurs régionaux exposeront leurs produits du jeudi au dimanche de 11h à 19h en juillet et août, et jusqu’à 18h au cours du mois de septembre.

Les parcours des bus seront adaptés en lien avec les autorités compétentes pour que chacune et chacun puisse bénéficier des transports en commun afin de profiter de cette piétonnisation.

Assister à des spectacles gratuits en plein air

Le centre de la Vieille Charité, la place Bargemon, l’Alcazar ou encore le Mémorial de la Marseillaise accueilleront des spectacles gratuits.

Festival Jazz des Cinq continents / Cours de la Vieille Charité

vendredi 9 juillet à 11h30 : Amma

samedi 10 juillet à 11h30 : Benoît Moreau Trio

dimanche 11 juillet à 11h30 : Anna Gruzina Quartet

dimanche 11 juillet à 13h30 : Oni Giri

► Découvrez la programmation détaillée du festival ICI

Festival Mandol’In Marseille : les meilleurs mandolinistes internationaux

à l’Alcazar, le jeudi 8 juillet à 18h : "Il était une fois la mandoline" par Vincent Beer-Demander avec la participation des élèves du CNRR de Marseille et de l’Académie de mandoline et guitare de Marseille,

au Mémorial de La Marseillaise, les jeudi 8 juillet, samedi 10 et dimanche 11 juillet : 3 spectacles gratuits

►Plus d’infos ICI

Retourner au cinéma mais en plein air (gratuit)

​Les musées marseillais -notamment le Centre de la Vieille Charité et le Musée d’Histoire de Marseille- accueillent des projections gratuites de "Ciné plein air".

Le 2 juillet : projection du film "Pollock" d’Ed Harris (le biopic sur l’artiste new-yorkais Jackson Pollock) – dans le cadre de l’exposition "Le Surréalisme dans l’art américain" – la cour de la Vieille Charité.

Le 20 août : projection du film "Frida" (sur la vie de l’artiste mexicaine Frida Khalo) au centre de la Vieille Charité, en lien avec les collections d’arts populaire du Mexique du MAAOA.

Le 25 août : projection du film "Monsieur Klein" de Joseph Losey – en lien avec le Mémorial des déportations – sur le site du Port antique (Musée d’Histoire de Marseille).

Le 18 septembre : projection du film "Nosferatu" de Werner Herzog – dans le cadre du cycle culturel autour de la Peste – sur le site du Port antique (Musée d’Histoire de Marseille).

Le 24 septembre : projection du film "De l’autre côté de l’espoir" d’Aki Kaurismäki – dans le cadre du Festival Allez Savoir – au centre de la Vieille Charité.

Des projections seront également programmées dans divers lieux, dans vos quartiers, en juillet-août. Films anciens, films venus d’un autre continent, films contemporains, dramatiques ou drôles, réjouiront petits et grands.

Le programme définitif est en cours de finalisation ► Infos à suivre sur ce lien

Pratiquer des activités écocitoyennes

Particulièrement attentive aux citoyens de demain, la Ville de Marseille proposera aux jeunes âgés de 7 à 17 ans trois activités écocitoyennes. Ces animations seront installées aux abords du Vieux-Port.

Piste d’éducation routière : cette activité a pour objectif de sensibiliser les enfants sur la sécurité routière de manière ludique. Au cours de cette activité, les enfants et le public expérimentent, confrontent, et s’investissent dans un projet individuel et collectif.

Village d’animations sportives : des animations sportives composées de structures gonflables telles qu’un baby foot humain, tirs de précision, terrain de basket, tirs radar sont organisées afin de sensibiliser le public à la lutte contre les violences et les incivilités, de promouvoir des valeurs et un comportement civique à l’appui de l’éthique sportive.

Atelier d’éducation à l’environnement : axé sur les thématiques de la protection de l’environnement, un parcours ludique sera organisé avec des jeux en bois grandeur nature.

Retrouver le plaisir de faire du sport

Parce que le sport est indispensable à notre bien-être physique et mental, la Ville de Marseille a mis en place des activités sportives gratuites ou au prix unique de 2 euros pour que chacun et chacune puisse participer à une activité près de son domicile. Des rendez-vous sont programmés pour cet été, place Bargemon (à côté de l’Hôtel de Ville) et dans toute la ville :

Coaching bien-être (18 ans et plus)

Tremplin Sport (6-14 ans)

Sport santé séniors

Se balader à vélo électrique !

La Ville de Marseille a lancé le déploiement d’une flotte de 1 000 vélos électriques en libre-service sur une centaine de zones de stationnement définies. Ce déploiement, actuellement en cours, se fera progressivement. Le dispositif est mis en place à titre expérimental pendant environ 4 mois avec possibilité de la prolonger une fois pour une durée similaire

La mairie veut développer des moyens de mobilité plus douce et active comme alternative "décarbonée" aux voitures en centre-ville mais aussi dans le nord ou le sud de la ville où certaines zones qui subissent une sur fréquentation estivale, notamment les Calanques, les Goudes, la Pointe-Rouge...

Flâner dans les parcs et jardins

Les parcs publics étendent leurs horaires d’ouverture de 7h à 22h pour permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de profiter, autant que possible, des espaces verts de la ville.

Le patrimoine des espaces verts de la Ville de Marseille recouvre plus de 700 hectares : parcs, jardins, squares... La Ville de Marseille et les mairies de secteur ont récemment ouvert de nouveaux parcs et jardins jusqu’alors fermés au public.

Marseille possède aujourd’hui 58 parcs d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont 16 de plus de 5 hectares : Longchamp, Émile-Duclaux (Pharo), Borély et Jardin botanique, parc balnéaire du Prado, Pastré, Maison Blanche, Colline Saint-Joseph, 26e Centenaire, Bruyères, Moline, Athéna, Espérance, Font-Obscure, Séon, François Billoux et Montgolfier. Des aires de jeux sont disponibles pour les enfants, dans de nombreux parcs et jardins, ainsi que des activités diverses comme l’accrobranche ou les balades à poney.

Certains parcs ont un caractère patrimonial original, notamment :

le parc Longchamp avec sa fontaine monumentale et ses fabriques,

le jardin de la colline Puget, le plus ancien jardin public de la ville,

le jardin du Pharo qui abrite le palais construit par Louis Napoléon pour l’impératrice Eugénie,

le parc balnéaire du Prado dont les hectares ont été conquis sur la mer,

ou encore le jardin de Corbières conçu comme un balcon sur la mer.

273 squares et jardins complètent ce patrimoine exceptionnel.

Pour offrir aux Marseillais l’accès à une diversité culinaire et, aussi, venir en aide à une profession durement touchée par la crise sanitaire, le parc Borély accueillera cet été un village de foodtrucks. Un plaisir gustatif pour les gourmands, comme les gourmets !

Se détendre sur les plages et sur le littoral

En accord avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, et dans le contexte sanitaire actuel, l’accès aux plages se fera en toute sécurité. Des médiateurs seront déployés tout l’été, à pied et à vélo afin de vérifier l’application des gestes barrières.

Naturelles ou artificielles, de Corbières à La Pointe-Rouge en passant par le Prado, Marseille compte 21 plages réparties sur les 57 km de son littoral. Certaines sont surveillées et proposent divers aménagements ludiques, pratiques ou encore à destination des personnes à mobilité réduite.

La plage des Catalans, première plage accessible depuis le centre-ville, sera ouverte de 7h à 22h en semaine, et le week-end ouverture non-stop

À partir du 2 juin jusqu’à la fin du mois d’août 2021, 15 zones réservées à la baignade seront surveillées de 9h30 à 19h :

Corbière Fortin

Corbière Batterie

Corbière La Lave

Frioul Saint-Estève (surveillée de 9h30 à 18h30)

Les Catalans (surveillée de 10h à 19h30)

Prophète

Prado Nord (Petit Roucas)

Prado Nord (Grand)

Prado Sud

Huveaune

Borély

Bonneveine

Vieille-Chapelle

Pointe-Rouge

Sormiou

Relais essentiels dans le dispositif de surveillance des plages, les postes de secours seront opérationnels sur dix sites en période estivale : Corbière (plages de la Lave, Batterie, Fortin), Frioul (plage de Saint-Estève), Prophète, Prado Nord, Prado Sud , Huveaune, Bonneveine, Pointe-Rouge, Sormiou et Catalans.

En complément des médiateurs déployés chaque année sur le littoral, 60 vacataires sont affectés auprès des différents postes de secours afin de permettre le respect des mesures sanitaires et six ambassadeurs le long du littoral de 20h à 23h.

Le Hublot : lieu de découverte du milieu marin sur la plage Borély

Chaque année, aux beaux jours, "Le Hublot" accueille les familles sur la plage Borély (8e) autour de la découverte et la préservation du milieu marin et de notre littoral.

En savoir plus et découvrir le programme des animations ICI

1 000 vélos électriques en libre-service

La Ville de Marseille a souhaité déployer une flotte de 1 000 vélos électriques en libre-service sur une centaine de zones de stationnement définies. Ce déploiement, actuellement en cours, se fera progressivement. Le dispositif est mis en place à titre expérimental pendant environ 4 mois avec possibilité de le prolonger une fois pour une durée similaire.

La mairie veut développer des moyens de mobilité plus douce comme alternative "décarbonée" aux voitures en centre-ville mais aussi dans le nord ou le sud de la ville où certaines zones qui subissent une sur fréquentation estivale, notamment les Calanques, les Goudes, la Pointe-Rouge...