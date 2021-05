Provence-Alpes-Côte d’Azur. ’La Fête des Terrasses’ revient le 1er juillet pour célébrer la vie

Accueil > Provence > Economie > Provence-Alpes-Côte d’Azur. ’La Fête des Terrasses’ revient le (...)

« Pendant plus de 6 mois nous avons tous été privés de ces moments si précieux de convivialité en famille ou entre amis. Les terrasses de nos bars, cafés et restaurants ont enfin rouvert. Alors, le 1er juillet, et pour la deuxième année consécutive, fêtons le retour à la vie dans tous les départements de la région Sud ! », annonce Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les terrasses de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront en fête le 1er juillet (Photo Patricia Maillé-Caire)

Dans les Alpes, en Provence et sur la Côte d’Azur, les terrasses sont le symbole de la convivialité, de l’apéro et de la liberté retrouvée. Après le succès de la première édition qui s’est déroulée sur des milliers de terrasses, « c’est dans cet esprit de retour à la vie que nous avons décidé de réitérer la Fête des Terrasses », indique le président de région.

Ainsi, le 1er Juillet, restaurants, cafés et bars sont invités à célébrer la saison estivale et le retour à la vie en mettant en valeur les producteurs et artisans locaux, à travers un événement festif dans toutes les communes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’année dernière, c’était plus de 7 000 professionnels dans 570 communes de la région qui avaient pu recevoir les Provençaux, alpins et azuréens « pour une soirée de convivialité et de bonne humeur ».

Ce sera également l’occasion de soutenir la filière viticole « en mettant à l’honneur nos Rosés du Sud, qui malgré leur première place de producteur mondial ont fortement souffert de la crise ainsi que du blocus des importations américaines enfin levé par le nouveau Président. La Fête des Terrasses sera donc également celle des meilleurs rosés du monde. »

Cette année l’événement aura également une forte empreinte environnementale, avec des partenariats avec des associations locales, en lien avec notre Plan climat « une COP d’avance » :

• Partenariat avec l’association « Clean my Calanques » en faveur de la protection de l’environnement : 1€ reversé pour chaque tranche de 10 km parcourus par les véhicules de promotion de l’événement.

• Collecte et recyclage de tous les éléments recyclables avec des associations et startup (Corail) qui revalorisent ces déchets.

Et parce que les spectacles nous ont aussi beaucoup manqué, la Fête des Terrasses sera donc l’occasion d’assister à des représentations gratuites. Des « coups d’éclats artistiques » seront proposés dans les espaces publics, en lien avec les villes ou acteurs culturels des six départements de la région membres du Réseau Interrégional de Rue, le R.I.R., piloté par l’association Karwan. Plus d’une dizaine de compagnies de la région présenteront un de leurs spectacles « et retrouveront le bonheur de la rencontre en extérieur avec tous les publics », se félicite Renaud Muselier.

La Rédaction