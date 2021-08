39e Massilia Cup. Xavier Macaire, parrain d’une Massilia d’automne

Accueil > Sports > 39e Massilia Cup. Xavier Macaire, parrain d’une Massilia (...)

Cette édition a une particularité les concurrents de la Duo Sail partageront le même plan d’eau pour déterminer la meilleure paire de marins du classement IRC double Méditerranée sur l’année 2021. Et, comme le veut la tradition, le CNTL-Marseille accueillera les "Osiris" et fera la part belle à la monotypie avec les "Grand Surprise", et la première apparition des J/70 sur l’épreuve, qui disputeront leur dernière manche de la Coupe de France. Près de 80 bateaux et 700 marins sont attendus sur le futur plan d’eau olympique.

Une Massilia d’automne sportive !

« Avec le calendrier qui est bouleversé depuis un an et demi, nous sommes conscients de faire bouger les lignes en organisant cette 39e Massilia Cup au début de l’automne : changement d’habitudes, calendrier 2021 resserré sur six mois au lieu de neuf mois, problèmes sanitaires, économiques... C’est une grande satisfaction de constater, au vu des premières inscriptions, une volonté importante de venir régater sur la Massilia Cup », indique Franck Recoing, le nouveau président du CNTL-Marseille qui se dit confiant quant à la réussite de cette 39e édition qui se disputera sur deux jours.

« La Massilia Cup va tenir un rôle majeur, avec un véritable enjeu sportif », explique aussi Yves Ginoux, vice-président, responsable du Pôle Voile. « Les bateaux présents chez nous disputent le championnat méditerranée UNCL en IRC, en solo, duo et en équipage. Place au sport et à la compétition ! »

Les habitués du mois de mars s’apprêtent à découvrir l’été indien sur la Massilia, qui ne sera pas à l’abri du mistral et encore moins d’un gros coup d’est, plus inhabituel au printemps.

Xavier Macaire, une pensée pour la Massilia avant la Solitaire...

Enfant du CNTL-Marseille, Xavier Macaire est revenu dans son club de toujours, il y a cinq ans. C’est la 2e fois qu’il parraine l’épreuve reine du club marseillais. La première fois, il était au beau milieu de l’Atlantique, pendant l’épreuve, cette fois, il sera présent et devrait même naviguer. D’ici là, tout le Club est derrière lui et son Groupe SNEF, pour lui souhaiter le meilleur sur la Solitaire dont le départ sera donné dimanche 22 de Saint-Nazaire.

Le talentueux skipper, qui a tiré ses tous premiers bords sur le bateau familial, un Westerly Berwick de 9,60m, amarré dans le Vieux-Port au CNTL, a déjà terminé à la 2e place en 2013 et à la 3e place en 2015 de cette course prestigieuse. Il est à noter également dans son palmarès des victoires sur la Solo Maître Coq en 2019, la Sardinha Cup en 2020, la Solo Guy Cotten en 2020 et 2021, et un titre de Champion de France Elite de course au large en solitaire. Et, il participera à la Transat Jacques Vabre, à la fin de l’année, sur un Multi 50 aux côtés d’Erwan Le Roux.

La Duo Sail pour couronner la meilleure paire de marins

Créée en 2011, la Duo Sail a renforcé le rôle pionnier du CNTL dans les courses en doubles puisque cette épreuve -qui faisait suite à l’historique Duo Cup lancée en 1992 et toujours organisée à ce jour, ou à la célèbre Duo Max depuis 2004- a ouvert la voie de la régate en double en Méditerranée en précédant le lancement en 2012 du championnat UNCL IRC. Les meilleures "paires de marins" se retrouvent fin septembre, sur le plan d’eau marseillais, pour une nouvelle et ultime étape du Championnat UNCL IRC Double. C’est souvent à cette occasion que le circuit détermine son duo vainqueur de la saison.

Le programme de la 38e Massilia Cup Vendredi 24 septembre 10h : Ouverture des confirmations des inscriptions pour tous les groupes,

19h : Ouverture de la Massilia Cup, apéritif de bienvenue,

22h : Clôture des confirmations des inscriptions. Samedi 25 septembre A partir de 8h, petit déjeuner pour les équipages au village Massilia Cup,

9h Briefing skippers Massilia Cup IRC Solo et Duo Sail,

9h Briefing skipper Massilia Cup IRC et OSIRIS Equipage et Monotype,

11h Mise à disposition en mer : toutes classes, sauf les monotypes, pour une ou plusieurs courses,

11h15 Mise à disposition en mer pour les monotypes, pour une ou plusieurs courses,

A partir de 18h – After-Race, apéritif dinatoire pour les équipages Dimanche 26 septembre A partir de 8h, petit déjeuner pour les équipages au village Massilia Cup,

9h Briefing skippers Massilia Cup IRC Solo et Duo Sail,

9h Briefing skipper Massilia Cup IRC et OSIRIS Equipage et Monotype,

11h Mise à disposition en mer : toutes classes, sauf les monotypes, pour une ou plusieurs courses,

11h15 Mise à disposition en mer pour les monotypes, pour une ou plusieurs courses,

Dès que possible après la dernière régate : remise des prix et cocktail au Village Massilia Cup

