3e Confinement : Christian Estrosi demande l’annulation de l’arrivée du Paris Nice et rouvre la Promenade des Anglais

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > 3e Confinement : Christian Estrosi demande l’annulation de (...)

Le maire de Nice Christian Estrosi opposé à un troisième week-end de confinement annonce qu’il va rouvrir la Promenade des Anglais et demande l’annulation de l’arrivée de la course cycliste Paris Nice dans sa ville.

Christian Estrosi rouvre la Promenade des Anglais © Patricia Maillé-Caire

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a réclamé, dans un communiqué publié mercredi soir, une modification de l’arrivée du Paris-Nice, en réponse à la prolongation du confinement mis en place sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Pour plus de cohérence, je demande également l’annulation de l’arrivée du Paris-Nice telle que programmée. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 10, 2021

L’épreuve cycliste, dont le maillot jaune est Primoz Roglic (Jumbo-Visma) depuis sa victoire à Chiroubles mercredi, devait s’achever par deux étapes tracées autour de la ville, samedi (départ dans le centre-ville, arrivée à la Colmiane) et dimanche (départ et arrivée sur la Promenade des Anglais). Après avoir demandé des mesures fortes et un confinement au gouvernement pour enrayer la hausse de l’épidémie de Covid à Nice, Christian Estrosi change totalement de position. Après l’annonce mercredi 10 mars du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l’issue du Conseil des ministres de prolonger le confinement à Nice pour un troisième week-end, le maire a d’abord déclaré sur Twitter « Ce n’était pas ma recommandation ».

J’ai réuni ce soir le Conseil Scientifique qui m’accompagne depuis le début de cette crise afin de faire le point sur la décision du gouvernement, annoncée en milieu de journée, de prolonger d’un week-end le confinement. J'en prends acte même si ce n'était pas ma recommandation. — Christian Estrosi (@cestrosi) March 10, 2021

Christian Estrosi annonce encore : « J’ai souhaité prendre des initiatives pour permettre aux Niçois de traverser ce nouveau week-end : ouvrir la promenade des Anglais aux piétons et aux cyclistes et demander l’extension de 1h à 3h de l’autorisation de sortie pour les activités physiques. »

Cette décision s’imposant, j'ai souhaité prendre des initiatives pour permettre aux Niçois de traverser ce nouveau week-end : ouvrir la promenade des Anglais aux piétons et aux cyclistes et demander l'extension de 1h à 3h de l'autorisation de sortie pour les activités physiques. — Christian Estrosi (@cestrosi) March 10, 2021

Patricia MAILLÉ-CAIRE