La 3e édition de Talent’Elles se tiendra jusqu’au 26 mars. Un événement 100% digital

L’Apec Provence-Alpes Côte d’Azur & Corse organise, en partenariat avec un collectif d’acteurs économiques et sociaux régionaux, la 3e édition de Talent’Elles [ 3 ]. Cet événement 100 % digital se déroulera du 8 au 26 mars 2021 sous le signe de l’employabilité au féminin. Au programme : des rencontres collectives en visio avec une trentaine d’entreprises engagées et des webateliers animés par les consultantes et les consultants de l’Apec et des expert.e.s partenaires.



« Les inégalités femmes-hommes, déjà structurelles sur le marché du travail, perdurent et pourraient s’accentuer dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. Cette menace pour notre cohésion sociale peut nous éloigner, si nous ne réagissons pas, d’un monde du travail plus inclusif. Face à l’urgence de la situation, l’Apec est pleinement mobilisée pour accompagner les entreprises, les cadres et les jeunes diplômés et s’engage chaque jour contre les inégalités. Je suis fière d’être l’une des deux marraines de Talent’Elles, un exemple d’initiative concrète qui contribue à faire bouger les lignes », déclare Christine Lê, présidente du conseil d’administration de l’Apec et marraine de l’événement.

« En tant que Préfète pour l’égalité des chances, l’égal accès de toutes et tous à un emploi stable est au cœur même de mes missions. Or, les inégalités entre les femmes et les hommes, dans ce domaine comme dans d’autres, restent une réalité que la crise est malheureusement venue parfois amplifier. C’est particulièrement vrai dans les quartiers de la politique de la ville. Pour autant, j’observe quotidiennement avec enthousiasme de nombreuses initiatives permettant de contribuer à réduire les freins à l’emploi rencontrés par les femmes, à promouvoir l’employabilité au féminin. Cet évènement organisé par l’Apec, au côté des entreprises partenaires, en constitue un bel exemple auquel je suis enchantée de participer », témoigne Madame Marie Aubert, Préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône et également marraine de l’événement.

2 temps forts à ne pas rater

• Du 8 mars au 12 mars 2021, une trentaine d’entreprises de la région rencontreront à distance les participantes. Lors d’un créneau exclusif, chaque entreprise présentera en webinaire, durant 30 à 45 minutes, son activité et ses opportunités de recrutement à venir. L’occasion pour les femmes inscrites de découvrir les entreprises et leurs besoins de recrutement, d’échanger avec elles et d’obtenir des conseils et des informations sur les modalités de mise en relation.

• Second rendez-vous incontournable, des webateliers thématiques seront organisés du 15 au 26 mars. L’Apec et ses partenaires délivreront leurs conseils pour optimiser sa recherche d’emploi ou réussir son projet professionnel (CV, candidature spontanée, entretien, reconversion, etc.).

La rédaction

Inscriptions ICI