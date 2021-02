42, l’école d’informatique fondée par Xavier Niel, vient d’ouvrir ses portes à Nice

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > 42, l’école d’informatique fondée par Xavier Niel, vient d’ouvrir ses portes à (...)

Après Paris, Lyon et Angoulême, c’est à Nice que le 4e campus de l’école 42 ouvre ses portes. Depuis le 18 janvier, 150 apprenants issus d’une longue phase de sélection depuis l’ouverture des inscriptions en juin dernier composent la première promotion d’étudiants. Soutenus activement par la Métropole Nice Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 42 s’est implantée au sein de l’Eco-Vallée Nice Méridia.

Dirigée par Rachid Abarki, un serial entrepreneur, cette nouvelle école devrait bénéficier aux entreprises de la région en quête de talents numériques. 42 Nice rejoint le 1er réseau international de formations d’excellence aux métiers informatique, accessible à tous gratuitement aux côtés de 19 autres campus partenaires à travers le monde (France, Italie, Belgique, Finlande, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Allemagne, Arménie, Russie, États-Unis, Canada, Brésil, Maroc, Jordanie, Émirats Arabe Unis, Malaisie, Japon, Thaïlande, Corée, Australie).

Faire du numérique une opportunité pour tous, partout.

Entièrement gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, d’origine, de sexe et sans limite d’âge, 42 se positionne comme un laboratoire social innovant engagé dans la construction de la société de demain, plus inclusive, bienveillante et solidaire. Sans frais d’inscription ni frais de scolarité, la sélection des étudiants se fait uniquement par le talent et la motivation.

La pédagogie innovante proposée par 42 repose ainsi sur le peer-learning, une pédagogie participative sans cours ni professeurs, structurée autour d’un cursus 100% pratique par projet et dans laquelle les étudiants sont en charge de leur propre réussite ainsi que de celle des autres élèves. Pour progresser, les étudiants doivent s’appuyer et compter sur la force du groupe, donner et recevoir des informations, être tour à tour formateur et apprenant. Les confrontations, le dialogue et le partage sont nécessaires pour arriver à surmonter les difficultés. Les évidences de certains étudiants se confrontent aux doutes des autres. Elles leur permettent d’avancer et d’aiguiser leurs capacités, non pas en reproduisant ou apprenant par cœur un modèle, mais en cherchant, en expérimentant et en défendant leurs idées. Un mode d’apprentissage qui s’appuie sur l’intelligence collective parfaitement adapté à l’univers professionnel.

100% d’embauche post formation

Nouvelles compétences, nouveaux métiers, transformation des emplois traditionnels, le numérique bouscule les codes pour impacter aussi bien l’organisation des entreprises ou la consommation, que toutes les relations humaines et commerciales. Parmi les nouvelles compétences qu’exige de plus en plus le secteur du numérique, la maîtrise du code informatique est un enjeu essentiel. D’où les formations proposées : computer programming, algorithms & AI, Graphics, Innovation, Web, Technology integration, infrastructures, cyber sécurité, BD & Data, Parallel computing …

A l’issue du cursus, l’école 42 créée par Xavier Niel annonce sur son site Internet 100% d’embauche post formation, les élèves reçoivent généralement près de 30 propositions de CDI. Pour l’heure, 150 étudiants ont intégré 42 Nice et à partir de septembre prochain, 150 supplémentaires seront sélectionnés. A terme, 42 Nice comptera 450 étudiants, pour une formation qui dure trois ans en moyenne.

Dominique GONOD #techsnooper

42nice