5e édition 100% en ligne. Les IdéesFricheurs : créathlon 2.0 les 15 et 16 avril de 14 heures à 17 heures

La 5e édition des Idéesfricheurs organisée par Pépite Provence (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) et soutenue par Aix-Marseille Université (AMU) se tiendra les 15 et 16 avril dans un format 100% en ligne autour de sessions créatives.