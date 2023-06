5e édition du Nettoyage du Vieux Port : La FSN 13 lance l’Opération Oxseagen et un grand appel à mobilisation

Accueil > Aix Marseille > Société > 5e édition du Nettoyage du Vieux Port : La FSN 13 lance l’Opération (...)

« Parce que nous tous, Marseillais d’ici ou d’ailleurs, sommes attachés au Vieux-Port, qui que nous soyons et d’où que nous venions, rejoignons les plaisanciers du Vieux-Port qui font tout pour le préserver et en prendre soin ». La Fédération des Sociétés Nautiques 13 appelle à une grande mobilisation à tous les plaisanciers, régatiers, grand public amoureux de la mer, jeunes, élus, entreprises, associations... pour la 5e édition de l’opération de nettoyage de grande ampleur du Vieux-Port qui se tiendra le 12 octobre. Nom de code : Oxseagen ! Avec une révolution technologique grâce à l’apport de drones sous-marins pour accroître efficacité et respect des consignes environnementales.

Le nettoyage du Vieux-Port en surface et sous l’eau n’est pas un luxe (Photo archives Destimed/RP)

Cette opération est menée régulièrement par la FSN 13 depuis 2016. En 2023, pour cette 5e édition, l’enjeu est de lui donner une très grande ampleur. Un cahier des charges précis est établi par la Fédération qui lance un appel à la mobilisation des collectivités, clubs nautiques, plaisanciers, scientifiques, entreprises, associations, grand public… 10 Jours avant les Marseillais prendront connaissance via les repérages des drones des déchets présents sur le fond du Vieux-Port (quantité/typologie). Le jour J des plongeurs iront les remonter. Une opération retransmise en direct dans les écoles, lycées et collèges permettant aux enseignants qui le souhaitent de considérer la protection des fonds marins comme thème d’étude pour l’année scolaire.

« Parce qu’un jeune sensibilisé aujourd’hui sera un acteur responsable dans le futur », plaide Michel Lamberti qui précise qu’« à Marseille, la Bonne-Mère, l’Olympique de Marseille, le pastis, le savon et le Vieux-Port sont nos biens communs. Ce Vieux-Port c’est notre patrimoine, notre Tour Eiffel, c’est là que bat le cœur des Marseillais quand ils se retrouvent pour célébrer leurs plus grands événements. En 2023 et 2024, le monde entier posera son regard vers Marseille pour la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Soyons à la hauteur. La Mobilisation est notre affaire à tous ! ».

Pour signer l’appel et s’inscrire pour participer à Oxseagen ☞ fsn13.fr