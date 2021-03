À revoir. IMA : Rencontres & débats France : les racismes en question

Accueil > Culture > Littérature > À revoir. IMA : Rencontres & débats France : les racismes en (...)

Racismes de France , ouvrage collectif dirigé par Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison, vient de paraître aux éditions La Découverte. Son propos : déconstruire les mécanismes de racialisation qui sont aux fondements mêmes de l’État-nation et du fonctionnement de ses institutions. Et mettre au jour les liens entre les hiérarchies raciale, religieuse et culturelle établies à l’époque coloniale et celles d’aujourd’hui, à l’origine de discriminations structurelles multiples.

Grâce à vingt-trois contributions d’universitaires, de journalistes et de personnalités engagées, Racismes de France démêle les amalgames, révèle les dénis grossiers de la mythologie nationale-républicaine et déploie l’argumentation de l’antiracisme politique pour, enfin, lutter efficacement contre tous les racismes.

Ce débat, organisé par l’Institut du Monde Arabe, s’est tenu ce jeudi 11 mars en visioconférence à 19 heures avec :

Omar Slaouti, enseignant dans un lycée d’Argenteuil. Membre du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri, il a été l’un des porte-parole de la Marche pour la justice et la dignité et contre les violences policières (2017) et du collectif Rosa Parks (2018) ;

Olivier le Cour Grandmaison, enseignant en sciences politiques et philosophie politique à l’Université Paris-Saclay-Évry-Val-d’Essonne. Il a notamment publié Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État colonial (Fayard, 2005), La République impériale. Politique et racisme d’État (Fayard, 2009) ;

Maboula Soumahoro, chercheuse, maître de conférences à l’université de Tours, proche des causes antiraciste et afro-féministe ;

Ya-Han Chuang, Chercheuse postdoctorante à l’Ined (Institut National d’études Démographiques).

Rencontre animée par Rachida El Azzouzi, journaliste à Mediapart, spécialiste des questions sociales et de l’Afrique du Nord. Elle anime une émission consacrée à l’actualité du Maghreb.