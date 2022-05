AMU. 8e colloque de l’Accueil des étudiants internationaux les 18 et 19 mai

Accueil > Aix Marseille > Société > AMU. 8e colloque de l’Accueil des étudiants internationaux les 18 et 19 (...)

Plus grande université francophone avec plus de 80 000 étudiants, dont plus de 10 000 étudiants internationaux chaque année, c’est tout naturellement qu’Aix-Marseille Université accueille cette année la 8e édition du colloque de l’Accueil des étudiants internationaux organisé par Campus France les 18 et 19 mai 2022. Seront notamment présents pour représenter l’université : Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, Giovanna Chimini, vice-présidente en charge des relations internationales, Christine Logier, Directrice des relations internationales et Émilie Delaval, directrice du Pôle Accueil et Attractivité.

Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université ©Mireille Bianciotto

La mobilité des étudiants est une thématique centrale pour Aix-Marseille Université qui se revendique ouverte sur le monde et reconnue sur la scène internationale grâce notamment à la création de l’université européenne CIVIS, créée en partenariat avec 9 autres universités. L’offre de formation se structure autour de trois partis-pris forts : l’interdisciplinarité, les doubles-cursus et l’international. Elle offre aux étudiants entrants des opportunités exceptionnelles d’échanges interculturels et pédagogiques, en plus d’un accompagnement sans faille par les équipes de la Direction des relations internationales. La confiance accordée par Campus France concernant l’accueil de ce colloque est donc le reflet du dynamisme de l’université dans l’accueil des étudiants internationaux.

Ce sont plus de 400 représentants des établissements d’enseignement supérieur et partenaires locaux (responsables et personnels des services de relations internationales, des services de scolarité, des services de la vie étudiante, collectivités etc.) qui se réuniront sur le site Schuman du campus d’Aix-en-Provence afin d’échanger autour des thématiques relevant de la mobilité internationale lors de conférences plénières et d’ateliers. De nouvelles thématiques seront proposées cette année, telles que la formation du personnel des établissements, la santé ou encore l’intégration des étudiants internationaux.

