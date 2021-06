Accueil > Aix Marseille > Société > AMU-Biotech Dental : Création de la chaire ’Paca Dental’

Eric Berton est entouré de Philippe Veran, Bruno Foti, Laurent Badih, Bruno Marroni et de Pierre-Jean Arnoux © AMU

Élément structurant d’une collaboration de plusieurs années à l’interface entre la biomécanique et la modélisation du corps humain au service de l’implantologie dentaire, de l’orthodontie, et de la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, Biotech Dental et Aix-Marseille Université (AMU), via le Laboratoire de Biomécanique Appliquée et l’École de Médecine Dentaire de la Faculté des sciences médicales et paramédicales, s’associent pour créer la chaire « Paca Dental », pour une durée de 5 ans.

L’accord de création a été signé par Eric Berton, Président d’AMU et Philippe Veran, président de Biotech Dental avec le soutien de Bruno Foti, directeur de l’École de Médecine Dentaire, Laurent Badih, Président de Glad, Bruno Marroni, directeur de Protisvalor, et de Pierre-Jean Arnoux, directeur du Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA).

Fort d’une expérience de 30 ans et d’une présence dans une quarantaine de pays, le groupe Biotech Dental est devenu un acteur français de référence dans le domaine de la Santé. La société se positionne aujourd’hui parmi les leaders sur le marché de l’implantologie dentaire. Tourné vers les nouvelles technologies, le groupe n’a de cesse de diversifier son offre produits afin d’offrir à ses clients une solution à la fois globale et numérique. Aujourd’hui Biotech Dental est la société référente sur le marché de la dentisterie à travers une offre de produits et de services numériques

exclusifs : conception et fabrication d’implants et de prothèses dentaires, scanner intra-oral, logiciel d’analyse du sourire, gouttières transparentes sur mesure fabriquées par des procédés de fabrication numérique innovant ainsi que les formations associées.

Un partenariat de recherche en ingénierie, conception, développement et optimisation de prothèses implantables

Cette chaire permet donc de fédérer leurs potentiels de recherche et développement autour de la plateforme Biomécanique et médicale LBA-CERC sur l’Homme Virtuel et de l’école de médecine dentaire pour développer des solutions technologiques, et offrir une expertise scientifique et technique sur les problématiques de dispositifs médicaux implantables, notamment en chirurgie dentaire, orthodontique et maxillo- facilale et implantologie. Elle se matérialisera notamment par un partenariat de recherche en « ingénierie, conception, développement et optimisation de prothèses implantables ». L’accueil de personnels se fera dans les locaux des différentes parties prenantes. D’éventuelles actions conjuguées avec les facultés de sciences médicales et paramédicales, et d’odontologie. Et la mise en place d’activités de formation, tant ponctuelles pour des besoins à court terme que diplômantes pour des besoins à moyen et long termes.

Luc CONDAMINE