AMU : Les bibliothèques universitaires dévoilent leurs ’trésors’

Ces « trésors » rares, anciens, précieux, étonnants, sont abrités dans des réserves et donc largement inconnus du public. Les plus représentatifs d’entre eux sont présentés, depuis début novembre 2021, dans une exposition physique, inédite par son ampleur, son format et son parti-pris de dévoiler les documents et objets originaux. A la faveur d’une scénographie inventive, le visiteur peut découvrir toute l’hétérogénéité qu’il est possible d’associer à la notion de « trésor » : l’exposition fait en effet cohabiter un fragment liturgique musical, un alguier, quelques manuscrits et incunables, une édition des Mille et une nuits, un texte de droit provençal... Le plus ancien exemplaire présenté est daté du XIIIe siècle, le plus récent (lithographie de Gao Xingjian, prix Nobel de littérature 2000) appartient à une œuvre contemporaine dont la création se poursuit.

Pour découvrir et enrichir ce patrimoine unique, un programme de visites et de conférences accompagne l’exposition : ICI

Le site web de l’exposition, librement accessible, permet quant à lui d’approcher ces « trésors » sous un autre angle, notamment grâce à la numérisation intégrale de la très grande majorité d’entre eux dans la bibliothèque numérique patrimoniale d’Aix-Marseille Université, Odyssée : odyssee.univ-amu.fr

Exposition « Trésors des bibliothèques d’Aix-Marseille Université » :

• Du 29 novembre au 17 décembre 2021 au Cube, campus Schuman Aix-en-Provence.

Passe sanitaire obligatoire et respect des gestes barrière en vigueur.

• Exposition virtuelle : ICI

• Découvrir les « trésors » en vidéo : ICI