AMU. Satis : création d’un pôle technologique de haut niveau

Pour la fin 2021, le département Satis (Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son) d’Aix-Marseille Université (AMU) implanté à Aubagne se dote d’un tout nouveau bâtiment de 700 m² : un pôle technologique de haut niveau pour l’enseignement supérieur aux métiers de l’audiovisuel et du cinéma au sein d’Aix-Marseille Université et en Région Sud.

Ce pôle est pourvu de moyens techniques de pointe entièrement dédiés à la post-production image et son et à la production musicale pour l’image. Les 1 600 m² de bâtiments actuels vont également être entièrement réhabilités en 2023. Plus de 6,6 M€ sont investis dans la création de ce pôle soutenu par la ville d’Aubagne, par la Métropole Aix-Marseille Provence, par le département des Bouches-du-Rhône et par la Région SUD.

Le nouveau bâtiment vient d’être livré

Il sera totalement fonctionnel, avec tous les équipements, en avril 2022. Il contient 11 cabines de montage film ainsi que 11 cabines de montage son/musique, un plateau de prise de son, une régie de mixage musical, deux auditoriums de mixage équipés en 7.1 et Dolby Atmos, une cabine de bruitage et de post-synchro, des nodaux et un centre de documentation spécialisé en cinéma et audiovisuel

Ce pôle innovant s’intègre au sein d’une formation professionnalisante qui comprend une licence Sciences et technologie et un master Cinéma et audiovisuel, qui au niveau national, est l’une de celles qui produit le plus grand nombre de projets réalisés par les étudiants (fictions sonores, récits photographiques, films expérimentaux, fictions et documentaires). « Les étudiants sont placés en situation aussi proche que possible des réalités de terrain. »

L’effectif de chaque promotion ne dépasse pas 50 étudiants

Satis est structuré autour de 5 parcours dans les domaines de la production-réalisation, de la prise de vue, du son à l’image, du montage et de la post-production et de la composition musicale à l’image. Ce dernier parcours alliant musique et image est particulièrement original et novateur dans l’enseignement supérieur. Les étudiants y collaborent avec différentes formations instrumentales. L’effectif de chaque promotion ne dépasse pas 50 étudiants. Les formations du département Satis recrute des étudiants sur tout le territoire national voire international après des épreuves de sélection. « Elle forme des techniciens, véritables collaborateurs artistiques qui savent non seulement s’adapter à l’évolution des outils, des pratiques, des méthodes et des chaînes de fabrication mais qui acquièrent également un savoir être optimal, dans des métiers où les capacités relationnelles et le respect de l’autre sont cruciaux. »

Satis se transforme en 2022 en école publique universitaire de cinéma

Au cours de l’année 2022 le département Satis va officiellement changer de statut pour se transformer en une école publique universitaire de cinéma. Les investissements en cours sont donc mis au service de l’insertion professionnelle des étudiants mais également du développement économique régional et national dans le champ de l’audiovisuel, du cinéma et des nouveaux médias. Depuis de nombreuses années, Satis contribue à la création d’une filière cinéma et audiovisuelle en région.

Les partenaires et collaborateurs récurrents du département Satis d’Aix-Marseille Université sont le Music & Cinéma Festival International du Film à Marseille, France 3 Provence Alpes, l’INA Méditerranée, le Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille, le Conservatoire municipal d’Aubagne, la Semaine du Son, le Centre National de Création Musicale GMEM, le Théâtre National de la Criée, Zinc Centre de création des Arts et des cultures numériques, l’ERACM École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille, La Réplique… Le Satis est fortement soutenu par les investissements conjoints d’Aix-Marseille Université et des collectivités territoriales dont la ville d’Aubagne, le département des Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Région Sud Paca.

Satis est un des 8 départements que compte la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille Université. Satis dispense trois années de formation et délivre deux diplômes : une licence Sciences et Technologie et le master Cinéma et audiovisuel. Le taux d’insertion professionnel est supérieur à 80%. Satis compte 150 étudiants sur le site, 12 personnels administratifs et techniques, 10 enseignants. Plus de 40 intervenants

professionnels. le directeur est Rémi Adjiman