AMU : plus d’un million d’entrées dans les bibliothèques universitaires en 2020

En 2020, malgré la crise pandémique, les bibliothèques d’Aix-Marseille Université (BU d’AMU) ont enregistré plus d’un million d’entrées. Dans un contexte fortement perturbé par la crise de la Covid-19 depuis un an, synonyme de nombreuses difficultés pour les étudiants, ces derniers peuvent néanmoins trouver au sein des bibliothèques universitaires un cadre de travail sécurisé, propice à la poursuite de leurs études et au maintien d’un lien social.