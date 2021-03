AUF. Mois de la Francophonie dans l’Océan Indien : l’art oratoire à l’honneur

Accueil > Ailleurs > Société > AUF. Mois de la Francophonie dans l’Océan Indien : l’art oratoire à (...)

Afin de célébrer la journée internationale de la Francophonie, l’AUF Océan indien et ses partenaires organisent le 7e Tournoi inter-universitaire de débats oratoires en français jusqu’au 26 mars 2021 . Sous le thème de « l’Innovation sociale et Développement », 37 équipes de l’Afrique du sud, Comores, Kenya, Madagascar et Maurice.



Pour la 7e année consécutive, le Tournoi inter-universitaire de débats oratoires en français (TIUD) [1] se tiendra ce mois de mars. Le TIUD se veut contribuer au rayonnement de la Francophonie et être un espace de rencontres, d’échanges, et de partage qui permettrait de :

promouvoir la langue française,

renforcer les liens entre les jeunes issus des différents pays francophones de la région océan indien,

renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes de la région océan indien à la communauté francophone,

développer la culture du débat chez les jeunes en développant leurs compétences oratoires, et leur capacité à défendre une opinion,

donner à voir la diversité culturelle dans les pays francophones et francophiles de la région,

et de défendre les valeurs et le prestige des établissements participants tout en valorisant la qualité des formations qu’ils proposent et des clubs de débats qu’ils animent.

À propos de cette 7e édition

Le septième tournoi interuniversitaire de débats oratoires se déroulera intégralement en français et suivra un style de débat parlementaire ouvert où les participants sont appelés à défendre une position (pour ou contre) à l’égard d’un sujet soulevant la controverse autour de l’Innovation sociale et Développement. Cette édition verra la participation de 37 équipes de l’Afrique du sud, Comores, Kenya, Madagascar et Maurice. Chaque équipe représente sa faculté ou son université. LeTournoi inter-universitaire de débats oratoires en français sera 100% digitalisé , de l’inscription aux épreuves en passant aux ateliers de renforcement de capacités en art oratoires. L’AUF Océan indien s’appuie sur un réseau de co-organisateurs locaux au sein des pays participants.

Source Agence universitaire de la Francophonie (AUF)