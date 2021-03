AUF. Un nouveau partenariat pour soutenir la réussite des réfugiés dans l’enseignement supérieur 

Accueil > Ailleurs > Société > AUF. Un nouveau partenariat pour soutenir la réussite des réfugiés dans (...)

Slim Khalbous, Recteur de l’AUF et Raouf Mazou, Haut-Commissaire Assistant en charge des opérations, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) © AUF/DR

Seul 1% des réfugiés éligibles ont accès à l’enseignement supérieur

Cette signature intervient dans un contexte mondial marqué par des crises humanitaires et des conflits, tout particulièrement en Afrique, qui affectent durablement la jeunesse : « seul 1% des réfugiés éligibles ont accès à l’enseignement supérieur, contre 36% pour l’ensemble des jeunes [1] ».

L’AUF et l’UNHCR expriment ainsi leur volonté de soutenir la réussite des réfugiés dans l’enseignement supérieur en les accompagnant dans le choix et la poursuite de leur parcours de formation et rappellent ainsi le rôle central de l’éducation au service du développement humain et global des sociétés. Elles entendent notamment unir leurs efforts pour faciliter l’accès aux bourses et aux programmes de formation pour les réfugiés et proposer des actions sous forme de formations linguistiques et programmes de développement des compétences, de parcours d’intégration et toutes autres activités dans les pays d’accueil, dans lesquels l’AUF est présente et dispose de membres ou de partenaires.

l’AUF place depuis toujours la solidarité et l’inclusivité au cœur de ses missions

Les deux institutions s’engagent également à entreprendre un plaidoyer commun auprès des établissements d’enseignement supérieur et des autorités des pays afin de les sensibiliser à l’accueil des réfugiés dans l’enseignement supérieur. Les premiers projets conduits avec succès au Burundi et au Tchad, en partenariat avec des établissements membres de l’AUF dans ces pays, ont en effet confirmé la complémentarité forte qui existe entre les deux institutions.



Pour assurer la réussite des futures actions menées dans le cadre de ce protocole, l’AUF, « qui place depuis toujours la solidarité et l’inclusivité au cœur de ses missions », pourra s’appuyer sur l’expérience acquise depuis 2016 dans le déploiement de son programme dédié aux étudiants-réfugiés intitulé : "Accueil et Intégration des Migrants dans l’Enseignement Supérieur -AIMES", lequel a soutenu l’accueil de plus de 7 500 étudiant(e)s dans 56 universités en particulier en Algérie, en Belgique, au Burundi, en France et au Liban.

L’AUF souhaite développer durablement des actions dans le cadre de sa politique sociale engagée

À long terme, l’Agence Universitaire de la Francophonie souhaite développer durablement des actions dans le cadre de sa politique sociale engagée. À cette occasion, le professeur Slim Khalbous, Recteur de l’AUF a déclaré « L’AUF va sensibiliser l’ensemble de son réseau universitaire mondial à l’accueil des réfugiés, les établissements membres francophones et non francophones, car la question des réfugiés est une problématique mondiale qui ne connait pas les frontières linguistiques. L’AUF mobilisera également ses espaces à cette cause comme les Campus numériques francophones et les Centres d’employabilité francophones dans une soixantaine de pays… »

Source Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)