Activité partielle : c’est au tour des saisonniers printemps-été !

Au cœur de la crise sanitaire, les professionnels concernés sont plus que jamais inquiets. Pour sécuriser les embauches pour la prochaine saison printemps/été et préparer la reprise d’activité, Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a fait une annonce attendue : l’activité partielle sera ouverte aux travailleurs saisonniers récurrents dans l’ensemble du pays jusqu’au mois de juin inclus.